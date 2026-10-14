Berta Lamas, madre de 10 hijos en España: «Muchos han cancelado sus planes por tener que ayudar en casa»

Berta Lamas, conocida por gestionar la cuenta de redes sociales de @12encasa, se ha convertido en una figura viral al mostrar desde su cuenta la realidad de una familia donde vive una pareja y sus 10 hijos. Las bases de la familia se han fundamentado en la premisa de crianza basada en la corresponsabilidad y una creencia del grupo por encima del individuo.

A los 23 años, Berta dio a luz a su primer hijo, Eduardo. A partir de ese momento, llegaron Patricia, Daniel, Alejandro, Carlos, David, Pablo, Nacho, Inés y, a la edad de 48 años, dio a luz a Berta, la última de sus hijas. Berta estudió Magisterio, pero ejerce como ‘CEO’ a tiempo completo de su hogar, debido a que gestionar una familia de 12 integrantes no es una labor sencilla.

La logística de una familia de 12

Desde muy pronto, los hijos mayores asumen el cuidado de los pequeños. «Mis hijos han cambiado pañales con ocho años», recuerda Berta. Desde pequeños, se fomenta la autonomía de cada uno de los hijos, quienes van solos al colegio o por parejas e incluso comen por turnos.

Con sólo dos aseos en la vivienda disponibles para toda la familia, el caos en ocasiones se apoderaba del ambiente familiar. Es por ello que tuvieron que diseñar sistemas de horarios estrictos para evitar el colapso matutino.

Como cualquier familia, pero magnificado debido a las dimensiones, existen rencillas de convivencia, especialmente con sus siete hijos varones. «En mi casa hay una regla, y es que sin el perdón, no se entra», explicaba sobre la norma que tuvo que instalar en casa Berta.

Economía de la familia

«Todo el mundo aporta económicamente en casa», puntualiza Berta. Todos los hijos comienzan a trabajar y siguen viviendo bajo el mismo techo; deben aportar económicamente para ayudar con los gastos comunes. La colaboración no sólo económica, sino humana también ha sido fundamental, sobre todo de los hijos mayores: «Muchos han cancelado sus planes por tener que ayudar en casa».

«Siempre he querido transmitir que con poco es suficiente, y en mi casa no entran cosas que no sean imprescindibles», recordaba Berta, bromeando que no recuerda la última vez que en su casa se compraron galletas o cereales comerciales.

La logística familiar para las vacaciones también era algo caótica. Al contar con tan sólo un coche de 7 plazas, sorteaban a suertes quiénes iban en el coche y a quiénes les tocaba ir en tren.

Matrimonio antes que hijos

Berta siempre ha sido consciente de que el matrimonio es muy importante, y durante la crianza de sus hijos no lo podía descuidar: Los hijos se van a ir, son de Dios, se van fuera… pero se queda ese hombre a tu lado que, si no has cuidado, te va a caer fatal».

Comparaba la relación con las mascarillas de oxígeno en los aviones. «No se puede cuidar y dar amor a tus hijos si primero el matrimonio no está a salvo y fuerte», explicaba Berta.