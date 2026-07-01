Benjamin Labatut, escritor chileno, sobre el avance tecnológico: «La ciencia y la tecnología siempre nos llevan al borde del abismo»

Benjamin Labatut (Róterdam, 1980) es un escritor y periodista chileno que ha saltado a la fama tras publicar en el año 2021 ‘Un verdor terrible’, que ha sido destacado por el New York Times como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI. Este escritor, ya considerado como uno de los más importantes de la actualidad, ha sido tendencia recientemente por unas declaraciones en las que se posiciona en contra de la tecnología. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Benjamin Labatut.

Benjamin Labatut se ha posicionado en los últimos años como uno de los escritores contemporáneos más importantes del mundo después de sus primeras publicaciones, que hacen intuir una carrera de vino y rosas como escritor. Nacido en Países Bajos en 1980, este vivió en Argentina o Perú antes de hacer las maletas para instalarse en Santiago de Chile, donde se ha convertido en un escritor de referencia para millones de personas.

Su primera publicación fue ‘La Antártica empieza aquí’, que es una colección de cuentos inspirados en grandes autores como Pascal Quignard, Eliot Weinberger y Roberto Bolaño. En 2016 publicó ‘Después de la luz’, que le catapultó a nivel nacional como uno de los mejores escritores del momento. Un lustro después, publicó el que hasta ahora es el libro más importante de su trayectoria y que ha sido elegido dentro de los 100 mejores libros del siglo XXI: ‘Un verdor terrible’.

Este libro ha sido traducido a 22 idiomas y le hizo ser finalista del Premio International Booker 2021, también finalista del Premio Nacional del Libro 2021 con Un verdor terrible y ganar el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2020-2021. Después, publicó ‘La piedra de la locura’ y en 2023 sacó a la calle ‘MANIAC’, una novela basada en la figura del físico y matemático John von Neumann, en la que se analiza el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial.

Las mejores frases de Benjamin Labatut

«La ciencia y la tecnología siempre nos llevan al borde del abismo». Esta es la frase que se ha hecho viral recientemente y que ha sido pronunciada por Benjamin Labatut en una entrevista concedida a la revista Scena9. Estas son las mejores reflexiones que ha dejado el escritor en esta intervención en la que ha hecho un repaso de su carrera y también ha opinado sobre los efectos de la tecnología en nuestra vida.