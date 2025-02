El aviso de los expertos sobre el electrodoméstico que tenemos todos en casa: estas en peligro y no lo sabías

Los expertos lanzan un aviso sobre este electrodoméstico y la forma de usarlo, nos estamos poniendo en peligro sin saberlo. Habrá llegado el momento de empezar a poner en práctica determinados elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Un cambio de rumbo que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades en las que hasta ahora no hemos caído, aunque puede acabar siendo una realidad. El uso del horno se multiplica en estos días.

Es la manera de cocinar más rápida que tenemos y con menos esfuerzo. Teniendo en cuenta que con él vamos a poder crear platos de restaurante con el mínimo esfuerzo. Un buen producto de primera calidad que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser fundamentales. Habrá llegado el momento de hacer realidad determinados cambios a la hora de usar un electrodoméstico que puede hacernos más daño de lo que nos imaginamos. No sólo a la cocina entera, que puede verse afectada por esta costumbre, sino que ponemos en riesgo a toda nuestra familia y a nosotros mismos, haciendo esto.

Estás en peligro y no lo sabías

Hay una gran variedad de accidentes domésticos que podrían haberse evitado, sobre todo, si tenemos en cuenta algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Esos gestos que pueden ponernos en riesgo y que acabarán de darnos un dolor de cabeza extra deberán evitarse.

Es momento de acabar con un problema que puede acabar siendo mucho peor de lo que pensábamos. En la cocina hay un electrodoméstico que es más peligroso de lo que nos imaginamos. Sobre todo, si tenemos en cuenta algunos elementos que pueden ser los que marcarán este camino que tenemos por delante.

Esa forma de cocinar que incluye el horno puede estar poniéndonos en peligro sin saberlo. Sobre todo, por lo que, acabamos haciendo un gesto que puede ser especialmente perjudicial para el propio electrodoméstico, la cocina y todas las personas que viven en la casa.

Dejar la puerta del horno abierta para que se enfríe, puede acabar con una visita a urgencias por quemadura. Además de poner en riesgo la cocina y los muebles por ese calor excesivo que sale de un horno que está preparado para enfriarse con la puerta cerrada.

Los expertos lanzan un aviso de peligro ante este electrodoméstico que tenemos

Todos tenemos en casa un electrodoméstico que nos permite cocinar más fácilmente, siendo un básico que no podemos dejar escapar. Vamos a conseguir asegurar nuestra casa ante futuros riesgos con la ayuda de los consejos que saben perfectamente cómo usar este horno que puede acabar siendo peligroso.

A parte de cerrar la puerta del horno debemos estar preparados para afrontar algunos consejos que comparten los expertos de Bosch en su blog: «La mayor parte de los mandos de nuestros hornos son circulares y pueden extraerse fácilmente, por lo que no debes preocuparte si el mando del horno se ha salido. Sólo deberás volver a colocarlo en el soporte y apretarlo hasta que encaje totalmente y pueda girar con normalidad. No obstante, lo recomendable es no extraer el mando del horno con demasiada frecuencia, porque esto podría hacer que el soporte se desestabilice. Si el mando del horno no gira adecuadamente, lo más probable es que haya suciedad -normalmente grasa- acumulada debajo. Si es el caso deberás desencajarlo, tirar del mando para sacarlo del soporte o presionar en el borde exterior hasta que se incline y puedas cogerlo fácilmente. Una vez que lo hayas conseguido sacar del soporte deberás limpiar tanto el mando como el soporte usando una bayeta con agua y jabón. Después, tendrás que secarlo todo con un paño suave y volver a colocar el mando en su lugar».

Otra incidencia común tiene que ver con las puertas del horno que se abren o cierran con demasiada fuerza: «Si cerramos o abrimos la puerta del horno con demasiada fuerza es posible que el gancho que ejerce de cierre se desajuste ligeramente. También es probable que haya algún tipo de incidencia con las bisagras, por lo que lo recomendable es engrasarlas y revisar si funcionan correctamente. De todas maneras, lo ideal es, siempre, abrir y cerrar la puerta del horno con suavidad. Nuestros hornos incorporan el sistema de apertura y cierre SoftMove, que tiene una robusta bisagra en la puerta gracias a la cual amortigua tanto la apertura como el cierre. Esto proporciona seguridad, comodidad y más silencio».

Estos consejos, sumado al hecho de que debemos cerrar el horno cuando terminamos de usarlo, pueden ayudarnos a que nos dure más y a minimizar riesgo de una forma sencilla en casa, con pequeños gestos que pueden cambiarlo todo.