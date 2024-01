Así es cómo se cambia el nombre y la contraseña del Wifi desde casa

Cambiar el nombre y la contraseña del Wifi desde casa es más fácil de lo que parece, lo puedes hacer sin complicaciones. Es solo cuestión de ponerse manos a la obra para evitar más de un problema grave que puede afectar a este elemento esencial de nuestra casa. La importancia de tener algunos elementos a nuestro favor como en el caso de estos elementos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Evitar que alguien se cole en nuestro sistema o que nos robe datos es esencial.

Cambia el nombre y la contraseña con frecuencia

Muchas veces para no olvidar la contraseña o el nombre de la red de Wifi optamos por un elemento que es fundamental y que quizás acabe siendo perjudicial. Ponemos nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento o nombre de la mascota con la que compartimos aventuras.

Cualquier vecino o ciberdelincuente que busque en redes sociales es capaz de detectar de forma casi inmediata qué es lo que nos esconde este sistema. Abrir la Wifi de nuestra casa puede suponer también, dejar entrar un elemento que puede ser determinante para este sistema.

Un básico que seguramente no conocemos o no queremos implementar en casa es el cambio de contraseña regular. Cuánto más difícil lo acabes poniendo todo más complicado será entrar en un sistema que guarda tus datos más personales, algo con lo que quizás no cuentas y puede acabar rompiendo por completo este elemento que guardas en tu interior.

Es tan determinante poner muy complicado el acceso a los datos que cuando descubramos lo fácil que es acabar con el robo de datos, descubriremos que podemos hacerlo de forma regular más veces de lo que nos imaginamos. Es solo cuestión de tiempo y esfuerzos poner en práctica este sistema de cambio de contraseña.

Nunca subestimes a los ladrones de contraseñas, muchas veces tienen complejas herramientas que ayudan a saber en todo momento cómo dejar salir estos datos que van llegando desde lejos. Sin duda alguna se ha convertido en un elemento fundamental que podría acabar siendo la que marque la nueva seguridad de este sistema del que depende nuestra vida entera.

Teniendo en cuenta que estamos ante un elemento que nos asegura un trabajo más rápido o una serie de intercambio de información que debe ser lo más eficaz posible. Es importante cambiar el Wifi y a partir de ahora sabrás cómo hacerlo.

Toma nota de cómo se cambia el nombre y la contraseña del Wifi fácilmente

Lo primero que debes hacer para cambiar las credenciales de tu router es obtener su IP local o puerta de enlace predeterminada.

Es tan sencillo como, si trabajas con Windows, abrir el menú de inicio, escribir cmd, y cando se te sugiera la aplicación Símbolo de sistema ejecutarla.

De esta manera entrarás en la terminal de Windows, donde sólo tendrás que escribir el comando ipconfig y se te mostrarán tus diferentes direcciones IP.

La que te interesa a ti la reconocerás porque suele empezar con 192.168.xx.xx. es la de la puerta de entrada predeterminada.

Copia y escrib en la barra de dirección de tu navegador para entrar a la configuración del router. El ordenador te pedirá un nombre y contraseña que es el que lleva el router pegado o el papel que te dio el instalador con la información correspondiente. También puedes encontrarlo escribiendo en Google el nombre completo del modelo de tu router.

De esta manera dispondrás de toda la información a tu disposición y será mucho más sencillo emprender el camino del cambio de nombre y contraseña que estás deseando realizar.

Consejos para crear un nombre y una contraseña seguros

Antes de determinar el nombre y la contraseña de tu router, debes tener en cuenta que necesitas que sean seguros, pero también poder recordarlos fácilmente. Dos elementos que quizás no coinciden en tu plan.

También, debes no compartir información privada, no sirve el número de tarjeta es hasta perjudicial para ti ya que cualquier hacker podría dejarte en mal lugar. Es mejor buscar esas combinaciones de números y letras que te puedas aprender y que no supongan ningún problema.

De esta manera vas a poder conseguir aquello que deseas en un abrir y cerrar de ojos. Teniendo en cuenta que es mejor cambiar la contraseña cada cierto tiempo o, de lo contrario puedes tener algunos problemas inesperados. Perder velocidad o hasta no poder acceder a ella, si te secuestran la red y te obligan a pagar por recuperar tu wifi. Un problema mayor que puede solucionarse con un ligero cambio de contraseña y nombre que puedes hacer fácilmente en casa sin hacer nada más que seguir estos sencillos pasos. La tranquilidad de dar este paso es lo que marca la diferencia.