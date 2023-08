Las 8 plantas más bonitas que darán un toque a tu casa y que no necesitan cuidados

Si te gustan las plantas pero no tienes mucho tiempo o experiencia para cuidarlas, no te preocupes. Existen muchas especies que son muy resistentes y que requieren poca agua y mantenimiento. Además, son muy decorativas de modo que no dudarás a la hora de elegirlas para que adornen tu hogar. Te presentamos las mejores plantas perennes con flores que toleran la sequía y que son ideales para decorar tu casa: 8 plantas bonitas que darán un toque a tu casa y que no necesitan cuidados.

Toma nota de las 8 plantas que te enumeramos a continuación. Son realmente decorativas y apenas tendrás que regarlas.

Salvia

Una planta ornamental ideal para infundir un estallido vibrante de color en el jardín durante el verano. Para su desarrollo óptimo, busca suelos bien drenados y una exposición plena al sol. Tanto en los bordes como en macetas, la salvia añade un toque encantador.

Achillea

Famosa por su capacidad para atraer polinizadores, la achillea muestra una amplia gama de colores que abarca desde el blanco pálido hasta el rosa y el naranja, pasando por el rojo y el amarillo. Esta planta perenne de flores resiste valientemente la sequía.

Verbascum

Estas son plantas perennes o bienales de vida corta, conocidas por su resistencia, que despliegan elegantes flores en esbeltas varas en una variedad de tonos, como el amarillo, el rosa y el morado. Son una elección versátil tanto para jardines clásicos como para áreas de grava.

Valeriana roja

Esta valeriana se adapta con facilidad a suelos con grava y condiciones extremadamente secas. Robusta y resistente, es un imán para los insectos polinizadores. Sin embargo, es importante distinguirla de la valeriana utilizada con fines medicinales. Sus flores suelen presentar tonos rosados, aunque también hay variedades de flores blancas.

Hinojo

Caracterizado por tallos altos, aireados y ramificados, el hinojo exhibe un follaje liviano y plumoso. Sus flores de colores intensos son un deleite visual. Esta planta tolerante a la sequía puede ser cultivada a pleno sol, en lechos de grava y en bordes mixtos. Aunque morirá cada año, sus semillas pueden ser guardadas para uso culinario y resembradas.

Lychnis coronaria

Esta especie prospera en suelos empobrecidos y secos, tolerando con gracia el calor, la exposición solar y la falta de riego. Su follaje, de tonos grises y afieltrados, contrasta maravillosamente con las flores magenta de larga duración que adornan la planta durante todo el verano. Aunque algunas variantes de Lychnis coronaria presentan flores blancas, esta particular especie tiene una vida relativamente breve.

Echium

Las majestuosas plantas de Echium crecen en vertical, desplegando altas espigas cargadas de flores. Su cultivo es sencillo, y aunque son bianuales (o perennes de corta duración), tienden a auto-sembrarse con facilidad.

Agapanthus

El lirio africano, también llamado agapanthus, es famoso por su impresionante floración. Originario de Sudáfrica, este resistente ejemplar puede sobrevivir en condiciones de crecimiento desafiantes. Sus largos tallos elegantes se visten con grandes cabezas de flores tubulares en forma de trompeta en tonos azules o blancos, acompañadas de hojas semiperennes.