Las 3 escapadas a menos de una hora de Madrid que tienes que conocer

Aunque el verano es la época en la que la gran mayoría de las personas disfruta de sus vacaciones, para otras no es posible, por lo que en ese caso no queda más remedio que buscar pequeños planes y escapadas para conocer nuevos lugares y no sentirte así la única persona que lo único que hace en verano es trabajar. Hoy te mostramos tres escapadas cerca de Madrid en las que podrás disfrutar de lugares espectaculares que quizás no sabías que tenías a menos de una hora de distancia… ¡todos ellos te enamorarán!.

Madrid es una ciudad en la que se pueden hacer muchísimas cosas, incluso viviendo allí siempre encontrarás algún sitio nuevo que descubrir o algo nuevo que hacer. Sin embargo, con las altas temperaturas que suele haber en la capital cuando llega el verano, perderse a las afueras puede ser una excelente opción para escaparse de la rutina, y si lo haces a lugares mágicos que te encantará descubrir, mucho mejor.

3 escapadas cerca de Madrid que merecen la pena

La Hiruela

Este pequeño pueblo está a tan sólo una hora de la capital y es muy bonito, con unos 70 habitantes y rodeado de una naturaleza singular y espectacular que podrás disfrutar haciendo senderismo, por ejemplo. Este municipio está considerado la joya de la arquitectura negra de la comunidad y te flipará ver sus casas antiguas de piedra, la Iglesia de San Miguel Arcángel o el Museo Etnográfico.

Puente de la Alcanzorla

Este espectacular puente árabe se encuentra en el término municipal de Galapagar y es una construcción que tiene más de 1.100 años. Está en la zona de Las Minas y tanto el puente como su entorno tienen un gran atractivo. En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda ya que su estética triunfa en las redes sociales, aunque si lo visitas es mejor que no te subas a él para que se pueda conservar durante más tiempo en buen estado. Está a media horita de la capital, más o menos.

Las Barrancas de Burujón

El otro de los planazos para hacer escapadas cerca de Madrid, una espectacular reserva natural que encontrarás en la provincia de Toledo y que son un paraíso a poca distancia de la capital. Son una verdadera maravilla de la naturaleza que combina los colores dorados de unas formaciones que recuerdan al Gran Cañón del Colorado, el verde de sus campos y el azul de las aguas de su lago. Uno de esos lugares que hay que ver al menos una vez en la vida y que te transmitirá una paz y una tranquilidad sin igual.