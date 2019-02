Si deseas poder sorprender a tu pareja este San Valentín 2019, nada como dedicarle una de estas frases.

En el día de hoy en el que se celebra San Valentín , quizás ha llegado el momento de dedicar a la persona que amas, alguna frase especial que la deje sin palabras. Frases hay muchas, pero algunas destacan por lo bonito y sincero de su mensaje y porque además, son originales. Veamos ahora, Frases de San Valentín originales para sorprender a tu pareja en 2019.

Copiar de autores que sean famosos o escritores célebres es algo que podemos hacer de manera fácil. Internet está lleno de frases de amor famosas que puedes enviar por San Valentín, pero lo cierto es que no son demasiado originales si tenemos en cuenta la cantidad de personas que como tú, las van a “tomar prestadas” para sorprender a sus parejas. Es mejor que optes por frases que salgan de tu ingenio, pero si no te sientes inspirado no te preocupes porque nosotros vamos a ofrecerte una serie de frases que sí son originales y perfectas para San Valentín 2019.

Frases de San Valentín originales para sorprender a tu pareja en 2019

“Pronóstico del tiempo: se acerca una lluvia de besos y abrazos, es recomendable cerrar los paraguas y abrir el corazón”.

“Quiero que nuestro amor sea como el mar, que tenga un principio y nunca un final”.

“De igual forma que las manos marcan las horas de vida … así mi corazón puntualiza los latidos de nuestro amor … Te amo mi amor …”.

“Mi Día de San Valentín dura 365 días al año, porque cada día que paso a tu lado es un día de amor. Feliz día de San Valentín”.

“Hoy es la fiesta del Día de San Valentín o la de los corazones en llamas y de mi parte te envío una chispa que brilla más que el sol, esperando que en tu rostro brille una dulce sonrisa”.

“Eres especial y hay un lugar especial en mi corazón que solo tú puedes llenar. Te amé desde el primer momento y sabes que te amaré por siempre. Feliz dia de San Valentín“.

“Hoy soñé con el amor y tenía tu cara, tu sonrisa y el brillo de tus ojos. Feliz San Valentín“.

“La primera vez que nos abrazamos, inmediatamente me di cuenta de que serías mía hasta el final de la vida. Feliz dia de san valentin. Te amo”

“Cuando era niña, a menudo soñaba con el príncipe encantado, romántico, atento y fuerte. Hoy mis sueños se han hecho realidad. ¡Feliz fiesta de San Valentín para mi príncipe!”

“Eres hermosa, encantadora, dulce, dinámica, optimista, insustituible, valiente, eres … vale, alcanzas la perfección, ¡no puedes hacerlo mejor! Mis mejores deseos, amor”.

“Doy gracias a Dios todos los días por conocerte. Es bueno poder contar contigo todos los días … para compras, facturas, alquileres :). Te quiero mucho, mis mejores deseos para este día de San Valentín.”

“Feliz día de San Valentín, solo quería decirte que estoy feliz de haber encontrado al hombre que logró hacer latir mi corazón cada vez que pienso en él … incluso escribiendo este mensaje”

“Te amo: tiempo presente, te amaré: tiempo futuro, no te amo: tiempo perdido. Deseos del dia de San Valentín.”

“Feliz San Valentín aunque haga tiempo que estemos juntos. El tiempo a tu lado, pasa muy rápido y por ello debemos aprovechar fechas como esta para recordar que nuestro amor es capaz de resistirlo todo. Te amo“.

“El primer día que te vi pensé, ojalá le pueda decir Feliz San Valentín el próximo día de los enamorados. Por ello cada año te lo felicito de manera especial. Felíz San Valentín. Te amo”.