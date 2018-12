Rituales de fin de año para empezar 2019 con buen pie.

A la hora de empezar 2019 con buen pie vamos a contaros 5 rituales. Las doce uvas, oro en champagne o quemar lo que no te interesa están entre las supersticiones de cara al año nuevo. Son bastantes los ritos que giran en torno a Nochevieja. Si quieres conocerlos, solo tienes que continuar leyendo, quizá habrá alguno que no conozcas.

Se dice año nuevo, vida nueva y existen muchas tradiciones y rituales para entrar en el año que comienza con el mejor pie. Muchos están relacionados con el deseo de lograr nuestros objetivos. Son metas que no hemos logrado cumplir durante el año y ahora nos proponemos.

Las doce uvas

Es sin duda, la de mayor tradición en nuestro país. En España es la tradición más celebrada para tomar el año, donde nos tomamos 12 uvas según suenan las 12 campanadas que el reloj marca a medianoche, todo para que se tenga suerte los 12 meses del año que comienza.

Copa de champagne con oro en su interior

No se debe sacar el oro de la copa hasta después de que se bebe y hay que abrazar a los presentes cuando se celebra la llegada del año, de no hacerlo así el ritual no vale. Se dice que así vas a conseguir conquistar el amor.

Llevar ropa interior roja

La ropa interior roja es también un rito bastante conocido de invocar el amor. En otros países se lleva ropa de otros colores, caso del color amarillo para dinero y el color verde, si lo que se busca es la salud.

Quemar lo malo

Si deseas olvidar las cosas malas que te ha traído el 2018, solo tienes que escribir en un papel lo que no te gusta y quemarlo. Se dice que en año nuevo todo ello va a desaparecer. Hay países de Europa donde se lanzan fuegos artificiales con el mismo simbolismo.

Besar a alguien después de medianoche

Lo primero que debemos hacer después de celebrar la entrada del año es elegir a una persona y besarla para atraer el amor para el año nuevo. Se dice que de no hacerlo te esperan 365 días de soledad, en el mejor de los supuestos.

Como ves, los ritos son de lo más variado, algunos más seguidos que otros, pero todos forman parte de la tradición a la hora de querer que el próximo año que comienza sea realmente bueno para nosotros y los que más queremos. Desde aquí te deseamos un Feliz año 2019.