Hoy se celebra el Día de la Hispanidad o Día Nacional, de modo que si deseas poder felicitar de una manera especial este día, queremos ofrecerte a continuación algunas frases que sin duda, os van a servir y también porqué no, os serán de inspiración.

Estas son frases de superación personal todos ellos de autores hispanos, para celebrar este día tan especial:

“En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida“, Federico García Lorca.

“La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir“, Gabriel García Márquez.

“Yo no hablo de venganzas ni perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón“, Jorge Luis Borges.

“Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”, Pablo Neruda.

“No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca“, Federico García Lorca.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre“, Miguel de Cervantes Saavedra.

“Ahora yo no sé si vas a poder leer esta carta, pero igual siento como una necesidad de decirte que yo contigo he sido más feliz de lo que los libros dicen que se puede“, Eduardo Galeano.

“Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que, en tus brazos, el mundo tiene sentido“, Mario Benedetti.

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino”, Gabriel Mistral.

“Para ser feliz hay que entenderse, conocerse y aceptarse“, Elena Gismero.

“El andar en tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. No hay ningún viaje malo, excepto el que conduce a la horca“, Miguel de Cervantes Saavedra.

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar“, Eduardo Galeano.

“Para el éxito sobra el talento; para la felicidad, ni basta“, Camilo José Cela.

“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande. Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”, José Ortega y Gasset.

“Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades”, Carlos Slim.

“Yo, para todo viaje

–siempre sobre la madera

de mi vagón de tercera–,

voy ligero de equipaje“, Antonio Machado.

Esperamos que todas estas frases os inspiren en este día para celebrar el 12 de octubre de manera especial.