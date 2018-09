Inicio del Otoño 2018: Las mejores frases para comenzar el Otoño

Comienza el Otoño de 2108, y con él se producirá la caída de las hojas de los árboles, comenzaremos a sentir la llegada del frío y a experimentar días más cortos. Todo ello nos inspira y de este modo, os ofrecemos Las mejores frases sobre el inicio del Otoño 2018.

Esta, dicen, es la estación más melancólica de todas las que tenemos a lo largo del año, pero en cierto modo es también la más especial de todas. Podemos ver el otoño como un inicio del frío, o de la próxima llegada del Invierno, pero también podemos verlo como una maravilla de la naturaleza, siendo testigos de como todo cambia de color, y como pasamos del sofocante calor, a una estación en la que apetece disfrutar más de momentos especiales. El otoño avanza además la temporada de fiestas y de alguna manera lo vemos como una estación en la que comenzar a prepararnos para despedir de nuevo el año. Seguro que las frases que hemos seleccionado, os van a resultar inspiradoras:

“Luego, el verano se desvanece y pasa, y llega en octubre. Puedes oler la humedad, sientes una claridad inesperada, un escalofrío nervioso, una exaltación rápida, una sensación de tristeza y de partida”.

(Thomas Wolfe).

“Ninguna belleza de primavera o verano tiene la gracia que he visto en una cara otoñal“. (John Donne).

“¡Delicioso otoño! Mi alma está casada con él, y si fuera un pájaro, volaría sobre la Tierra buscando los sucesivos otoños”. (George Eliot).

“El otoño siempre ha sido mi estación favorita. El momento en que todo estalla con su belleza más reciente, como si la naturaleza hubiera estado ahorrando todo el año para la gran final”. (Lauren DeStefano).

“Existe una armonía en el otoño y un brillo en el cielo, que durante el verano no se oye ni se ve, como si no pudiera ser, como si no hubiera sido”. (Percy Bysshe Shelley).

“Era un hermoso y brillante día de otoño, con aire como la sidra y un cielo tan azul que uno podía ahogarse en él”. (Diana Gabaldon) (en el libro Outlander).

“Septiembre es el mar. Octubre es un libro“. (Gloria Fuertes).

“El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor“. (Albert Camus)

“Cada hoja habla de felicidad para mí, agitando los árboles de otoño“. (Emily Bronte).

“Nada es más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo en la aparición de otoño”. (Umberto Eco).

Con estas frases queremos dar comienzo a este Otoño de 2018, que esperemos que sirvan de inspiración para que podáis llevar a cabo todos esos proyectos que quizás lleváis tiempo desarrollando y disfrutéis sin duda, de la estación más bonita y romántica de todas.