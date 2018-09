Conoce el castellano antiguo

El castellano antiguo nos genera curiosidad, consecuencia de que en la lengua castellana se han producido muchos cambios, que son resultado del producto de la evolución natural que tienen todos los idiomas. Vamos a ver algunas de las características que tenía el castellano que se hablaba hasta el siglo XVI, el castellano antiguo.

¿Qué diferencias había entre el castellano antiguo y el actual?

1. Se evitaba siempre que se podía que coincidiera el artículo “la” con las palabras femeninas que empezaran con la letra “a”, incluso aunque esta no fuese la vocal acentuada. Decían “el afición”, “el amistad”. La regla incluso pasó a voces que comenzaban con otras locales, como “el ortografía”

2. Se ligaba la preposición “de” con los adjetivos ella, este y ese. Por lo tanto, decían deste, desta o dese.

3. Se daban sin distinciones los dos géneros a muchos hombres que no tienen en nuestro tiempo más que uno solo. margen, método, olor, origen,

4. Solían suprimirse y para evitar cacofonías, la consonante que finaliza en una sílaba en medio de dicción. “conduta por conducta” “Egito por Egipto”.

5. El relativo no tenía plural y se utilizaba para hablar sin diferencias cde una persona o cosa.

6. Los demostrativos este y ese, con que en nuestro tiempo se indica un objeto cercano o distante, se usaban indiferentemente.

7. Curioso que la segunda persona del plural de todos los tiempos del verbo se usaba la terminación des en vez de is, y decían cantades por cantáis, cantedes por cantéis, sodes por sois, etc.

8. Los verbos compuestos donde entra un infinitivo y un caso complementario, recibían una construcción particular. Te he de ver, había de verte, he de hacerlo, por ejemplo, se expresaban por verte he, verte hía, hacerlo he.

9. Se producía la omisión de la segunda persona del plural del imperativo. Por lo que decían decí, hacé, mirá en vez de decid, haced, mirad En no pocas ocasiones se encuentra idéntica forma con una t al final como en sabet. Cuando al imperativo la seguían los casos complementarios le, la y lo, lo que hacían era anteponer la l a la de final. Por ejemplo, amaldo o hacedlo.

10. Cuando el infinitivo estaba modificado por complementos como lo, la y le, acostumbraban a cambiar la”r” final del verbo en “l”, lo que hacía que se formase una “ll” en la última sílaba de la palabra, por lo que decían tenello o conseguillo, etc.

Estas son solo algunas curiosidades, pero el castellano antiguo tenía muchas más. Como puedes ver, el idioma ha variado mucho desde aquellas épocas medievales.