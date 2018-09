Los mecanismos de defensa en psicología son una serie de procedimientos encargados de mantener el equilibrio psicológico de forma inconsciente a la hora de enfrentar la angustia o ansiedad que se asocia a la expresión consciente de una representación pulsional, trangresión del código moral o a un peligro real externo. Vamos a conocer más sobre este interesante tema que genera mucha curiosidad.

Los mecanismos de defensa

Estos mecanismos de defensa son formas incorrectas de resolver los conflictos psicológicos, pudiendo dar lugar a trastornos mentales y de conducta. Vamos con los principales mecanismos de defensa que describen las teorías del psicoanálisis.

1. Desplazamiento

La redirección de un impulso (suele ser agresión) hacia una persona u objeto. Ejemplo, pegar puñetazo en la mesa ante una decisión de un jefe. Como no podemos pegarle, desplazamos la ira hacia otro objeto.

2. Sublimación

Parecido al desplazamiento, pero de una forma más suave. Tienes problemas y te enfocas a actividades artísticas o físicas.

3. Represión

El mecanismo que Freud descubrió primero. Haba sobre el proceso por el que se borran procesos dolorosos.

4. Proyección

Habla de la tendencia de las personas a proyectar sus pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona.

5. Negación

Aquí el sujeto bloquea eventos externos para que aspectos evidentes de la realidad se traten como si no existieran. Un fumador que niega que el fumar provoque problemas para la salud. Así tolerará mejor su hábito.

6. Regresión

Retroceso a situaciones o hábitos anteriores, Muchas veces a comportamientos inmaduros.

7. Formación reactiva

Los impulsos no solo se reprimen, además se controlan con una exageración del comportamiento opuesto Se deja de pensar en algo doloroso, por otro pensamiento más agradable,

8. Aislamiento

Si divorcian los recuerdos de los sentimientos para tolerar mejor la realidad.

9. Condensación

Aquí algunos elementos del inconsciente, se unen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Un símbolo.

10. Racionalización

En este caso, se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que o lo es. Se modifica la perspectiva de la realidad ofreciendo una que sea aceptable. Puede ser ofreciendo una explicación que sea diferente. Esto puede ocurrir cuando una mujer se enamora perdidamente de un hombre y comienzan una relación. Al mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación al pensar que la mujer tiene poca autoconfianza y no le deja respirar. Aunque la mujer tiene tres fracasos amorosos por el mismo motivo, piensa “ya sabía que este hombre no valía mi cariño”, o bien “desde el primer momento supe que este hombre no era para mí”.