13 usos de los imperdibles muy útiles y que no conocías

Los imperdibles tienen más usos de los que jamás hubieras imaginado, quizás no conocías la manera de usarlos y cómo conseguir que con ellos podamos obtener un básico de nuestra casa. Antes en casa de las abuelas o de las madres, siempre había imperdibles, en la típica caja que usaban como costurero, era imposible que no hubiera de varios tamaños. Hoy en día, estos imperdibles pueden ser igual de útiles es cuestión de conocer sus usos para volver a incorporarlos en nuestra casa, toma nota de qué usos pueden tener y quizás hasta ahora no conocías.

Estos son los 13 usos de los imperdibles

Te acabas de comprar unos pantalones y quieres ponértelos ya, puedes hacerles el dobladillo y sujetarlo con un imperdible. Es la manera más rápida de conseguir un tipo de ajuste de ropa que no es el único que podemos hacer con un imperdible, sino que es solo uno de muchos.

También podrás sujetar una cremallera que acabará siendo la protagonista de un incidente muy común, especialmente si son unos pantalones viejos. Con este elemento la podrás subir y bajar y sujetar.

El uso de estos imperdibles puede acompañarte también en el botiquín, puedes usarlo para sujetar vendas o incluso para sacar algún elemento atascado. Con la aguja quizás acabes teniendo un buen aliado para acabar con los elementos que quizás no controles.

Subirte una cremallera en soledad. Es decir, si tienes un vestido con una impresionante cremallera en la espalda, con la ayuda de un imperdible grande y un poco de hilo o lana vas a subirla sin problemas.

La bisutería es uno de los usos de estos imperdibles, puedes construir joyas uniéndolos de tal forma que con un poco de imaginación puedes crear todo lo que necesitas y más.

Un broche con imperdibles y algunas cuentas o hilo te ayudará a crear un regalo o un elemento muy útil para sujetar las bufandas o darles a nuestro día a día un acabado de Sujeta los calcetines con un imperdible y mételos en la lavadora, de esta manera conseguirás que cada uno de ellos esté siempre con su compañero y no se produzca el efecto de que se pierdan.

Puedes usar los imperdibles para mantener las cortinas cerradas, algo que te ayudará a ganar privacidad en tu casa, siempre que sea necesario y de forma inmediata.

Cuelga objetos decorativos con un imperdible. Es un elemento de lo más útil para que todo tu universo quede perfectamente organizado con un sencillo gesto que puede cambiarte la vida. Un cuadro o una corona decorativa es algo que puedes conseguir con la ayuda de un imperdible.

Si se te han roto unas chanclas o unas sandalias con un imperdible podrás sujetarlas y seguir tu camino. No hay nada peor que no poder volver a casa o hacerlo con solo un zapato. Esas noches o días en los que no paramos y tenemos unas sandalias o chanclas un poco viejas, quizás acabemos con este calzado roto y con una solución de emergencia.

También son útiles para que los cordones no se desaten, especialmente con niños, los puedes sujetar, para que no haya riesgo de que se acaben desatando. Prueba a ver cómo te quedan estos zapatos y verás el resultado final. Puedes conseguir sacarle el máximo partido a unos imperdibles que cuestan céntimos y son de lo más útiles.

A partir de ahora vas a llevar siempre en la cartera ese imperdible que para emergencias es de lo más útil y necesario, le sacarás todas las utilidades y usos a esta herramienta fundamental.