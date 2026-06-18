⁠Cierra para siempre un histórico parque acuático tras más de 50 años de actividad: éste es el increíble motivo

El parque de atracciones y parque acuático Wild Waves Theme and Water Park afronta su última temporada antes de cerrar de forma definitiva el próximo 1 de noviembre. El complejo, ubicado en el estado de Washington (Estados Unidos), echará el cierre tras casi cincuenta años de historia, después de que sus propietarios admitieran que la situación económica ya no permite sostener su actividad.

El anuncio marca el final de uno de los parques familiares más emblemáticos de la zona, inaugurado en 1977 y convertido durante décadas en uno de los principales destinos de ocio del noroeste del país. Sus instalaciones, que incluyen alrededor de treinta atracciones mecánicas y toboganes acuáticos, seguirán funcionando con normalidad a lo largo de la temporada de 2026.

Adiós al parque acuático Wild Waves Theme and Water Park

La decisión ha sido comunicada por la empresa propietaria, Premier Parks, que justifica el cierre por el notable aumento de los costes de operación en los últimos años. Su presidente, Kieran Burke, explicó que las pérdidas acumuladas desde la reapertura tras la pandemia han alcanzado cifras millonarias, lo que ha acabado por hacer insostenible la continuidad del parque.

«Agradecemos a nuestros visitantes, miembros del equipo y a la comunidad de Federal Way por apoyar a Wild Waves y crear tantas emociones y grandes recuerdos con familiares y amigos. Lamentablemente, el aumento del coste de las operaciones en curso desde la reapertura tras el cierre por la COVID-19 ha generado pérdidas millonarias, lo que nos obliga a cesar las operaciones al final de nuestra temporada de 2026», explicó Kieran Burke en un comunicado.

La última temporada del parque acuático comenzó el pasado 23 de mayo y se extenderá hasta el 1 de noviembre. Durante estos últimos meses de actividad, el parque tiene previsto organizar eventos especiales y promociones destinadas a homenajear sus casi 50 años de historia. Asimismo, los responsables del Wild Waves Theme and Water Park han confirmado que todos los pases de temporada y paquetes adquiridos con anterioridad al anuncio seguirán siendo válidos.

Las atracciones, por su parte, permanecerán abiertas con normalidad hasta el último día de funcionamiento. Éstas son algunas de las más interesantes, para mayores y pequeños:

«Salto al Pacífico» ofrece una experiencia intensa con giros, vueltas y descensos interminables a través de tres toboganes tubulares dinámicos Nivel de emoción: alto.

«Aguas revueltas» invita a disfrutar de la adrenalina en una atracción acuática pensada para ir solo o acompañado, donde la diversión está asegurada en todo momento. Nivel de emoción: alto.

«Paseo por el río embravecido» plantea el reto de enfrentarse a rápidos emocionantes. Nivel de emoción: alto.

«Piscina de olas» ofrece más de 500 000 galones de agua en movimiento. Nivel de emoción: leve.

«Laguna de Hook» es una zona de juegos acuáticos con temática pirata distribuida en tres niveles. Nivel de emoción: leve.

«Toboganes Konga» permiten elegir entre cuatro recorridos distintos para deslizarse en flotador. Nivel de emoción: moderado.

«Río lento de Konga» es una atracción relajante donde los visitantes pueden dejarse llevar suavemente sobre un flotador mientras recorren el parque. Nivel de emoción: leve.

«Cataratas Zooma» combina grandes flotadores con un recorrido pensado para grupos o familias. Nivel de emoción: moderado.

«Bañeras de hidromasaje» ofrecen un área de descanso perfecta para relajarse, disfrutando de un baño caliente y reparador.

Películas en la piscina

«¡Únete a nosotros todos los jueves a las 16:00 horas durante julio y agosto para nuestras Noches de Cine Acuático! Flota en la piscina de olas o relájate en una tumbona mientras disfrutas de una de las películas que proyectamos semanalmente en nuestra pantalla LED gigante. Todas las películas son aptas para toda la familia y la entrada es gratuita con tu Pase de Temporada o tu Entrada de Un Día».

«Una película de Minecraft» se estrenará el 9 de julio, seguida por «Cabra» el 16 de julio y «Zooptopia 2» el 23 de julio. El 30 de julio llegará «Tolvas», mientras que el 6 de agosto será el turno de «Buscando a Nemo». Más adelante, el 13 de agosto se estrenará «La película de Bob Esponja: Buscar Squarepants», el 20 de agosto «Lilo y Stitch» y, para cerrar el mes, el 27 de agosto se lanzará «Los malos 2».

Historia

El parque Enchanted Village fue inaugurado el 28 de mayo de 1977 por Byron Betts. A mediados de los años 80, el complejo se amplió con la apertura del parque acuático Wild Waves, inaugurado el 4 de agosto de 1984. En los años 90 el parque cambió de propietarios en varias ocasiones, destacando la compra en 1991 por parte de Michael Moodenbaugh y Jeff Stock, y posteriormente la participación de empresas vinculadas al sector del ocio como Six Flags, que adquirió el complejo en el año 2000. Durante esta etapa se realizaron importantes inversiones y ampliaciones, incluyendo nuevas atracciones. Finalmente, tras años de pérdidas acumuladas y aumento de costes operativos, Premier Parks anunció en diciembre de 2025 que la temporada 2026 sería la última.