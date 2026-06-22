Qué significa el proverbio tibetano «lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura»

Hemos escuchado hablar de la ley de atracción o de manifestar las cosas con el fin de que se vuelvan realidad. Pero muchas veces los resultados de hoy son consecuencia de ayer. Una persona que hoy disfruta de buena salud y resistencia física comenzó hace años pensando: «Tengo que cuidar mi cuerpo y ser constante con el ejercicio». Ese pensamiento constante se convirtió en la disciplina que hoy da frutos.

En este proverbio descansan dos significados que marcan el resultado de nuestras decisiones, actitudes y pensamientos pasados, y también habla del control que tenemos en nuestro destino.

Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos

Esta primera parte se refiere a que tus circunstancias actuales no son fruto del azar o de la mala suerte, sino el resultado acumulado de tus decisiones, actitudes y pensamientos.

Si en el pasado alimentaste tu cerebro con pensamientos optimistas que se centran en la constancia y superación, hoy probablemente disfrutes de resiliencia y buenos hábitos. Si, por el contrario, solías enfocarte en la queja o el miedo, tu presente reflejará inseguridad. Tu realidad actual es el espejo de tu historia mental.

En este pensamiento también influye la ley de atracción. Si te enfocas en cosas como en la constancia, disciplina y esfuerzo, tu vida será un reflejo de estas. Este tipo de pensamientos en positivo son también reflejo de salud. Pensamientos recurrentes llenos de prisa, autoexigencia destructiva, rencor someten a tu cuerpo a baños de cortisol y adrenalina.

Nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura

Esta parte del proverbio habla del control absoluto de tu destino. Te recuerda que no estás atrapado en tu presente. Lo que decidas pensar, creer y cómo decidas reaccionar hoy, está sembrando las semillas de lo que cosecharás mañana. Si en este preciso momento cambias tu mentalidad, cambiarás el rumbo de tu vida.

Tus pensamientos de este preciso momento determinan tu estado emocional actual; tú decides si estás triste o contento, tú decides cómo te afectan las circunstancias. El cerebro es un músculo más que puede ser entrenado. Si hoy decides frenar un pensamiento automático de queja y lo sustituyes por uno de gratitud, estás obligando a tus neuronas a crear un camino nuevo.

Este pensamiento puede afectar en las tomas de decisiones. Si decides no emprender un proyecto porque piensas que hay mucha competencia, en vez de evitar los miedos y seguir adelante, te estás autosaboteando.

Este proverbio descansa en la idea de que el presente es el único espacio de poder que está en nuestra mano y hace que manejemos los hilos de nuestro futuro.