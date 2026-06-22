Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del domingo 21 de junio
Consulta los resultados de los partidos que se disputan en el Mundial 2026 en este domingo 21 de junio
Messi honra a Maradona 40 años después para clasificar a Argentina
El Mundial 2026 sigue avanzando y este domingo 21 de junio se juegan los partidos del grupo I y J; éste último, el de Argentina. De hecho, el duelo de la albiceleste es el que abre la jornada dominical, jugando ante Austria en Dallas. El Francia – Irak será el siguiente partido, mientras que, ya en la madrugada española, aparecen el Noruega – Senegal y el Jordania – Argelia.
Cómo quedó el Argentina – Austria (2-0)
El inicio de la segunda jornada del grupo J sonrió a Argentina en general y Messi en particular. Claro que la sonrisa del primero depende en gran parte del segundo. Leo anotó un doblete que derrotó a Austria y le convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 goles, dos más que Klose. Histórico. Los de Scaloni se dejan el liderato visto para sentencia. Solo una carambola de Jordania podría evitarlo.
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