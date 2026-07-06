El Tablao Villa Rosa, sede en Madrid de la clasificación para el Festival de Cante de las Minas

El Tablao Villa Rosa (ahora bajo el nombre de Tablao 1911) se ha convertido en la sede en Madrid de una de las pruebas selectivas más importantes del año en el mundo flamenco. Se trata de la selección de acceso para participar en el emblemático Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión (Murcia). La cita será el viernes 10 de julio y en ella participarán seis talentos de toda España que traerán su mejor arte al histórico tablao madrileño con el objetivo de encumbrarse a la cima del flamenco nacional.

Sobre las tablas del tablao decano de Madrid se subirán, al cante, María del Carmen González Vento, de Cartaya (Huelva); ⁠Rafael Plantón Heredia, de Córdoba, y ⁠Juan Miguel Barquero Hidalgo, de Quintana de la Serena, Badajoz; al baile, la madrileña ⁠Lisiane Sfair Denardi y el malagueño⁠ ⁠Nicolás Jurado Ibáñez; y a la guitarra, Jesús Carbonell, de Logroño.

Estos seis artistas se someterán al escrutinio del Jurado, que está formado por: José Manuel Gamboa (periodista, escritor y productor musical español, especializado en flamenco), Juan Pinilla (Premio Lámpara Minera en 2007), Eduardo Guerrero (Premio Desplante en 2013), Juan Parrilla (flautista flamenco), Kyoko Shikaze (corresponsal en España de la revista japonesa Paseo flamenco) y Paco Paredes (flamencólogo).

Un jurado a la altura de un Festival, el de las Minas, que se sitúa como el concurso más prestigioso de flamenco de España que cualquier artista desea ganar, ya que eleva su reputación artística enormemente dentro del mundo del flamenco.

Para el director general del Tablao Villa Rosa, José Díaz, ser la sede del Festival de las Minas en Madrid por segundo año consecutivo “significa reconocer a nuestro tablao y a la capital como lugar de encuentro indispensable del flamenco en España”. “Tras más de un siglo de historia siendo testigo del encuentro del flamenco más auténtico y de los nuevos talentos que marcarán el futuro del arte jondo, el Tablao ofrece una vez más su espacio para tan noble evento”.

La fase de selección del Festival de Cante de las Minas 2026 tiene lugar durante los meses de junio y julio con pruebas selectivas en diferentes localidades de España, entre ellos, Madrid. Esto permite que Madrid reciba parte del talento que se desplegará en el Festival de este año.

Una vez celebradas estas fases, las semifinales del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión (Murcia) se celebrarán los días 5, 6 y 7 de agosto de 2026 y la gran final el 8 de agosto, dentro del Festival.

Las categorías son Cante, Guitarra, Baile, e Instrumentistas flamencos. Los premios son la Lámpara Minera (cante); el Bordón Minero (guitarra); el Desplante (baile); y el Filón (instrumentistas). También incluye otros premios especiales, como el Premio de Guitarra Mariano Conde para jóvenes talentos.