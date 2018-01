Elton John anuncia una espectacular gira de tres años y su retirada para siempre de los escenarios

Elton John ha anunciado a sus 70 años que lo deja, que su última gira global, que empieza en septiembre, será la última. Bien es sabido que grupos y artistas suelen hacer giras de despedida que en absoluto significan el final de una carrera.

The yellow brick road leads to… The #EltonFarewellTour!

Get tickets for Elton’s final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN

— Elton John (@eltonofficial) 24 de enero de 2018