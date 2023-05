Muere el escritor británico Martin Amis a los 73 años

El escritor británico Martin Amis ha fallecido este viernes en su casa de Lake Worth (Florida) a los 73 años a causa de un cáncer de esófago, según ha confirmado su esposa, la también escritora Isabel Fonseca, hija del escultor uruguayo Gonzalo Fonseca. Conocido por sus cáusticas, eruditas y cómicas novelas, el trabajo de Amis ha servido para redefinir la ficción británica en los años 80 y 90, realizando un agudo análisis de la cultura de los periódicos tabloides y los excesos de la sociedad.

Martin Amis, que ha publicado 15 novelas, un libro de memorias, diferentes obras de no ficción y colecciones de ensayos y relatos cortos a lo largo de su carrera, en sus últimos trabajos se dedicó a investigar las atrocidades de Stalin, la guerra contra el terrorismo internacional y el legado del Holocausto.

Es conocido sobre todo por su llamada trilogía de novelas londinenses, Dinero (1985), Campos de Londres (1990) y La Información (1995), que siguen siendo, junto con sus memorias, su obra más representativa y admirada, títulos que en español se pueden encontrar publicados por la editorial Anagrama.

El tono de sus textos siempre destacó por ser brillante y profano. Todavía así, Amis siempre se revolvió ante esta creencia de la crítica y público. «Lo que he intentado es crear un estilo elevado para describir cosas bajas: la comida rápida, los programas de sexo, las revistas de desnudos», indicó Amis en declaraciones al The New York Times Book Review en una entrevista realizada en 1985. «Cualquiera que lea los periódicos sensacionalistas se topará con horrores mucho mayores que los que yo describo», se justificó entonces sobre su trabajo el autor, cuyas referencias literarias fueron Vladimir Nabokov y Saul Bellow, que se podían encontrar en su obra en los juegos de palabras (Nabokov) y el vigor (Bellow) de sus textos.

Estudió en España

Amis nació en 1949 en Oxford. Estudió en Gran Bretaña, España y Estados Unidos, antes de ingresar en el Exeter College de Oxford, donde se licenció en Filología Inglesa con matrícula de honor. Siempre atribuyó a la mujer de su padre, la novelista Elizabeth Jane Howard, el mérito de haberle despertado el interés por la literatura.

Su primera novela, El libro de Rachel, se publicó en 1973 mientras trabajaba como asistente editorial en el Times Literary Supplement. Ganó el premio Somerset Maugham en 1974, y al año siguiente publicó Niños Muertos, de humor negro. Trabajó como editor literario del New Statesman entre 1977 y 1979, período en el que publicó su tercera novela, Éxito, todos publicados también en español por la editorial Anagrama.

Más interés acaparó la relación con su padre, Kingsley Amis, fallecido en 1995. Conocido dentro del grupo de novelistas británicos de clase media de los años 50, se hizo famoso con el éxito de su obra maestra cómica Lucky Jim (1954). Muy unidos, discrepaban en muchas cosas, sobre todo en política, siendo una de sus grandes causas de enfrentamiento Margaret Thatcher. En una ocasión, Kingsley Amis se refirió de forma pública a las opiniones políticas izquierdistas de su hijo como «tonterías».

Su supuesta rivalidad despertó gran interés en Gran Bretaña, la cual se puso de manifiesto cuando la National Portrait Gallery invitó a padre e hijo a posar juntos, ocupando la negativa de Kingsley la portada de The Sunday Telegraph. Más tarde se arrepintió.