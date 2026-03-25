León bajo la luz de la noche: un fotógrafo gallego rescata el alma del reino olvidado

La Casa de León en Madrid acogerá este viernes 27 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en su sede de la calle del Pez, 6, 1º, la presentación del libro León: El embrujo de un reino olvidado del fotógrafo, escritor y editor José Luis Pardo Caeiro.

En el acto intervendrá el escritor, periodista y vicesecretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), Emilio Porta. La presentación correrá a cargo de Matilde Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid.

El embrujo de un reino olvidado es una obra que invita al lector a recorrer la ciudad a través de un viaje literario y visual que entrelaza narración histórica, reflexión y fotografía artística. El libro propone una mirada singular sobre León, en la que pasado y presente se funden en un relato que transcurre en la quietud de la madrugada, el momento propicio para escuchar las voces de la historia.

A lo largo de sus 228 páginas, el texto narrativo se acompaña de 73 fotografías a todo color realizadas por el propio autor, imágenes que no se limitan a ilustrar los lugares descritos, sino que aportan una carga simbólica y emocional que enriquece el relato. Desde el campamento romano de la Legio VII Gémina hasta la evolución histórica de la ciudad, cada escena convoca a personajes y momentos del pasado para proponer una reflexión sobre la identidad, la memoria y el legado cultural de León.

Con un formato de 17 x 24 cm, la obra combina divulgación histórica, literatura y fotografía en una experiencia que acerca al lector al espíritu más profundo de la ciudad y a su extraordinaria herencia cultural. Editada por Espacio Cultura Editores, el libro constituye un homenaje a la historia, al patrimonio y al alma de León.

José Luis Pardo Caeiro (Santiago de Compostela, 1955) es fotógrafo, escritor y editor. Reside actualmente en La Coruña, donde compagina su labor creativa con su trabajo como asesor de empresas. Es miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), y socio fundador de la editorial Espacio Cultura Editores 2009, S.L., cuya filosofía es la promoción del arte y la cultura.

Como fotógrafo, ha expuesto tanto en España como en el extranjero, con muestras en Santiago de Compostela, La Coruña, Madrid, Granada, Cuenca (Ecuador), Kaunas (Lituania), Dallas (EE.UU.), París y Roma, entre otras ciudades.