León bajo la luz de la noche: un fotógrafo gallego rescata el alma del reino olvidado
La Casa de León en Madrid presenta 'El embrujo de un reino olvidado', el libro de fotografías nocturnas de Pardo Caeiro
El reino que España olvidó: un fotógrafo lo recupera con 73 imágenes nocturnas
La Casa de León en Madrid acogerá este viernes 27 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en su sede de la calle del Pez, 6, 1º, la presentación del libro León: El embrujo de un reino olvidado del fotógrafo, escritor y editor José Luis Pardo Caeiro.
En el acto intervendrá el escritor, periodista y vicesecretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), Emilio Porta. La presentación correrá a cargo de Matilde Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid.
El embrujo de un reino olvidado es una obra que invita al lector a recorrer la ciudad a través de un viaje literario y visual que entrelaza narración histórica, reflexión y fotografía artística. El libro propone una mirada singular sobre León, en la que pasado y presente se funden en un relato que transcurre en la quietud de la madrugada, el momento propicio para escuchar las voces de la historia.
A lo largo de sus 228 páginas, el texto narrativo se acompaña de 73 fotografías a todo color realizadas por el propio autor, imágenes que no se limitan a ilustrar los lugares descritos, sino que aportan una carga simbólica y emocional que enriquece el relato. Desde el campamento romano de la Legio VII Gémina hasta la evolución histórica de la ciudad, cada escena convoca a personajes y momentos del pasado para proponer una reflexión sobre la identidad, la memoria y el legado cultural de León.
Con un formato de 17 x 24 cm, la obra combina divulgación histórica, literatura y fotografía en una experiencia que acerca al lector al espíritu más profundo de la ciudad y a su extraordinaria herencia cultural. Editada por Espacio Cultura Editores, el libro constituye un homenaje a la historia, al patrimonio y al alma de León.
José Luis Pardo Caeiro (Santiago de Compostela, 1955) es fotógrafo, escritor y editor. Reside actualmente en La Coruña, donde compagina su labor creativa con su trabajo como asesor de empresas. Es miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), y socio fundador de la editorial Espacio Cultura Editores 2009, S.L., cuya filosofía es la promoción del arte y la cultura.
Como fotógrafo, ha expuesto tanto en España como en el extranjero, con muestras en Santiago de Compostela, La Coruña, Madrid, Granada, Cuenca (Ecuador), Kaunas (Lituania), Dallas (EE.UU.), París y Roma, entre otras ciudades.