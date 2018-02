Santiago Segura estrena ‘Sin rodeos’, una comedia “empoderada” que invita a liberarte

El actor, productor y director de cine Santiago Segura estrena el próximo día 2 de marzo “Sin rodeos”, una comedia “empoderada”, según la califica el cineasta, que “invita a liberarte”, y que, por una vez en la historia del creador de la saga “Torrente”, habla directamente a las mujeres.

La cinta “genera endorfinas”, afirma su protagonista, Maribel Verdú, que charla con Efe junto a Segura sobre la cinta que produce Atresmedia.

El director ha dicho que, “para variar”, quería hacer una comedia en la que el público pudiese empatizar con el protagonista, en este caso una mujer que, durante el tiempo que le dura una pócima mágica que se ha tomado, solo dice la verdad de lo que piensa.

“Tanto Maribel como yo hemos dicho siempre lo que pensábamos, es más, de jóvenes nos parecía hasta positivo, pero con la edad uno se da cuenta de que nadie quiere oír lo que otro piensa, pero es necesario -considera-, por eso hay que usar filtros”.

En cualquier caso, reconoce que hacer una película con esta premisa en su arranque, es “muy liberador, por eso hemos hecho una ficción”.

“Y tiene un final que no es ni obvio ni evidente -añade Verdú-. Habla de una mujer que hace cosas que a todos nos gustaría hacer una vez en la vida, pero sin que tuviera repercusiones, es decir, que a esas personas a las que les has dicho la verdad se olviden de que lo has dicho”.

De ese modo, su personaje hace cosas impensables “porque es muy valiente”, dice Verdú, y no por la pócima que un falso gurú le vende para que reaccione a las injusticias de su vida. “Es cuestión de dignidad y de orgullo, y de negarse a que nadie te pase por encima”, añade Verdú.

En ese punto, Segura añade que, para mucha gente, “no es fácil” reaccionar como ella, porque “están asustados; la sociedad te va poniendo trabas y, sin querer, te acomodas, aunque tu vida sea una porquería, pero cualquiera dice nada -levanta las cejas-, si podría hasta no tener esta mierda que tengo”, resume.