La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) ha puesto en marcha un proyecto valorado en unos 7,5 millones de euros para culminar la transformación de la Casa Botines, uno de los edificios más emblemáticos diseñados por Antoni Gaudí, en un gran espacio museístico de proyección internacional.

El plan, que ya ha sido presentado ante los ministerios de Cultura y Transición Ecológica, busca captar financiación pública que permita completar la renovación integral del inmueble y adaptar sus más de 3.500 metros cuadrados a los estándares de los museos europeos de mayor prestigio.

Situada en pleno centro de León y construida entre 1891 y 1892, la Casa Botines es una de las pocas obras de Gaudí fuera de Cataluña y uno de los principales reclamos culturales de la ciudad. Tras su rehabilitación y apertura como museo en 2019, el espacio ha ido ampliando su programación cultural y su número de visitantes, consolidándose como uno de los polos turísticos de Castilla y León.

En 2025 superó los 142.000 visitantes, con una presencia cada vez mayor de público internacional, lo que ha reforzado la idea de impulsar una nueva fase de modernización que permita competir con otros enclaves del arquitecto modernista en España y Europa.

Una inversión para renovar espacios y servicios

El proyecto presentado por Fundos contempla actuaciones en varias plantas del edificio para mejorar la accesibilidad, renovar los sistemas de climatización y seguridad, y actualizar la museografía con nuevos recursos expositivos y tecnológicos. Estas mejoras buscan hacer compatible la conservación del edificio histórico con las exigencias actuales de un museo del siglo XXI.

Además de la modernización de las salas, el plan incluye la reorganización de espacios para exposiciones temporales, áreas educativas y zonas de servicios al visitante, con el objetivo de aumentar el tiempo de estancia y la capacidad de acoger eventos culturales y académicos.

Un proyecto que supera la capacidad económica de la fundación

Fundos reconoce que la magnitud de la intervención hace imposible afrontarla únicamente con recursos propios, por lo que ha iniciado contactos con diferentes administraciones públicas para asegurar la financiación necesaria. La entidad ha defendido que la inversión no solo beneficiará al museo, sino que tendrá impacto en la economía y el turismo de León y de toda la comunidad autónoma.

El objetivo es situar la Casa Botines dentro del circuito internacional de espacios dedicados al legado de Gaudí, junto a enclaves como la Sagrada Familia o el Park Güell, y convertirla en un centro de investigación, conservación y difusión del modernismo con proyección europea.

El reto de adaptar un icono arquitectónico

La intervención prevista presenta una dificultad añadida: cualquier actuación debe respetar la estructura y los elementos originales del edificio, declarado bien de interés cultural. Esto obliga a compatibilizar la instalación de tecnología y servicios modernos con la conservación de un inmueble de más de 130 años de antigüedad, diseñado con técnicas constructivas propias del modernismo.

Las obras se están planteando por fases para evitar el cierre prolongado del museo y permitir que continúe recibiendo visitantes mientras se ejecutan los trabajos, una estrategia que ya se aplicó en intervenciones anteriores del edificio.

Un proyecto ligado al centenario de Gaudí

La nueva etapa del museo coincide con la conmemoración en 2026 del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una efeméride que ha reactivado iniciativas culturales en toda España para poner en valor su legado arquitectónico. En este contexto, la Casa Botines aspira a aprovechar el aumento de interés internacional para reforzar su posición como uno de los espacios clave para comprender la obra del arquitecto.

Si logra asegurar la financiación pública necesaria, el plan permitirá culminar una transformación iniciada hace más de una década y convertir definitivamente el edificio en uno de los grandes referentes museísticos dedicados al modernismo y al propio Gaudí fuera de Cataluña.

Un museo para reforzar la marca cultural de León

La estrategia de Fundos pasa por convertir la Casa Botines en un espacio que combine la conservación del patrimonio, la investigación y la divulgación cultural, pero también en una infraestructura turística capaz de competir con otros destinos patrimoniales del país.

Si logra la financiación necesaria, la intervención permitirá completar la transformación del edificio en un museo plenamente adaptado a los estándares internacionales y consolidarlo como uno de los principales reclamos turísticos del noroeste peninsular, reforzando la imagen de León como destino cultural y arquitectónico de primer nivel.

Infraestructuras y patrimonio

El director General de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo del Pozo, ha destacado este lunes que la entidad cerró el año 2025 como el mejor de la historia de la Fundación y desde sus inicios en 2016 ha ejecutado 23.751.791 euros en presupuestos sociales y culturales con recursos propios y ha invertido cerca de 15 millones de euros en equipamientos, infraestructuras y patrimonio.

Además, José Maria Viejo ha recalcado que la entidad ha conseguido ser el primer operador cultural privado de Castilla y León en cuanto al número de proyectos y de centros culturales y a lo largo de 2025 se produjeron consecuciones «extraordinariamente importantes» como la apertura de Fundos Estudio, el primer centro logístico privado de patrimonio cultural de la Comunidad o la puesta en funcionamiento de Fundos School, que ha permitido ofrecer la formación de escuela de negocios «más avanzada» de Europa.

Además, en 2025 se inició la «gran transformación» del Museo Casa Botines Gaudí en la capital leonesa, el primer espacio museístico privado de Castilla y León, para convertirlo en «el gran referente internacional» en su ámbito.

En este sentido, se culminó la restauración de las fachadas y elementos exteriores, que supuso una inversión de 1,2 millones de euros y se inició la renovación de su interior, que en estos momentos se lleva a cabo según los plazos previstos.

El Museo fue visitado por 142.000 personas en 2025, lo que le ha convertido en el museo privado más visitado de la Comunidad y el segundo de mayor impacto, además de establecerse como el espacio museístico de bellas artes con mejores valoraciones de España.