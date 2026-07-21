Quién es Carmen Corazzini, la nueva cara de ‘Informativos Telecinco’ que fue novia del fallecido Aless Lequio

Tras casi dos años al frente de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco, María Casado ha anunciado su salida del espacio televisivo. Sin entrar en grandes detalles, la periodista tan solo ha explicado que ha puesto fin a su etapa profesional por «motivos personales», pero, en medio de la incógnita, Mediaset ya ha dado un paso al frente y ha confirmado quién será su sustituta: una reconocida imagen de la cadena que lleva años formando parte de la plantilla.

Su nombre es Carmen Corazzini y nació en Roma en 1992, por lo que actualmente tiene 34 años. Su infancia la pasó en la capital italiana, Milán y Messina, y, con 12 años, se mudó a Madrid, lo que le ofreció la oportunidad de tener una gran facilidad para aprender distintos idiomas. De hecho, habla español, italiano, inglés y portugués. Su pasión por la comunicación la sintió desde muy pequeña y, finalmente, terminó graduándose en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

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En 2017 fue contratada por Mediaset como redactora de sucesos y, aunque empezó trabajando detrás de cámaras, le ofrecieron la oportunidad de convertirse en la chica de El Tiempo con el paso de los meses, algo que le ayudó a dar el salto definitivo a Informativos Telecinco, donde hasta ahora presentaba la edición matinal. Algo que está a punto de cambiar tras la inesperada salida de María Casado. Pero, más allá de su carrera profesional, lo cierto es que son pocos los datos que se conocen sobre su vida personal. Aunque entre todos, hay uno que destaca y que tal vez no sepa todo el mundo: su fugaz romance con Aless Lequio y, por consiguiente, la época en la que fue nuera de Ana Obregón.

Según explicó Beatriz Cortázar, Aless y Carmen estuvieron saliendo durante unos meses, pero, finalmente, los kilómetros que les separaban cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos fueron el motivo de su ruptura definitiva. Sin embargo, el cariño entre ellos nunca se disolvió, y aunque la periodista nunca ha hablado abiertamente de ello— siendo un misterio el periodo de tiempo que mantuvieron una relación sentimental—, lo cierto es que la carta de despedida que le dedicó en sus redes cuando falleció fue una gran prueba de ello.

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«Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo. Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa», expresó el 13 de mayo de 2020, la fecha de la muerte de Aless.