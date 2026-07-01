‘Baby boom’ entre las celebrities: todas las famosas que han anunciado su embarazo en 2026

Como hemos podido ver durante los últimos meses, 2026 está siendo un buen año en lo que a embarazos se refiere. Actrices, deportistas, miembros de familias reales e influencers han dado un paso adelante para anunciar la feliz noticia y en COOL tenemos el recopilatorio que estás buscando.

El denominado baby boom de las celebridades reúne historias muy diferentes, pero nosotros las conocemos todas. Algunas afrontan la llegada de su primer hijo, mientras que otras ampliarán su familia numerosa. También hay quienes llegan a este momento después de años de rumores, comparaciones o incluso tras haber superado pérdidas que han hecho todavía más especial el anuncio.

España vuelve a ocupar un lugar destacado en esta lista con nombres como Lucía Pombo o Ana Peleteiro, aunque el fenómeno también alcanza a figuras internacionales como Natalie Portman o Jennifer Meyer, además de representantes de la realeza británica como la princesa Eugenia de York.

Lucía Pombo

Lucía Pombo se ha visto obligada a convivir con una pregunta recurrente: cuándo llegaría su primer hijo. La mayor de las hermanas Pombo veía cómo las especulaciones sobre un posible embarazo se repetían de forma constante, alimentadas en parte por las comparaciones con sus hermanas.

Mientras María y Marta formaban sus respectivas familias, ambas con tres hijos, Lucía respondía con naturalidad a unas cuestiones que, como ella misma dejó entrever en varias ocasiones, pertenecían exclusivamente al ámbito privado. El paso del tiempo demostró que cada maternidad tiene su propio ritmo y que no siempre depende únicamente de una decisión personal.

Eugenia de York

La familia real británica también protagoniza uno de los embarazos más comentados del año. La princesa Eugenia de York ha anunciado que espera su tercer hijo, una noticia que supone una alegría para los Windsor en un contexto especialmente delicado para algunos de sus miembros.

La hija del príncipe Andrés ya es madre de August y Ernest, y con este nuevo embarazo ampliará una familia que ha ido creciendo durante los últimos años. El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera del Reino Unido.

La comunicación oficial llegó a través de la cuenta de Instagram de la Casa Real británica, donde el rey Carlos confirmó públicamente la noticia. El gesto fue interpretado como una muestra de la buena relación que mantiene con su sobrina, pese a la complicada situación institucional que continúa rodeando al príncipe Andrés tras su retirada de la vida pública y la pérdida de sus títulos honoríficos.

Natalie Portman

Entre las grandes figuras del cine internacional también hay novedades familiares. Natalie Portman se prepara para convertirse en madre de tres hijos después de iniciar una nueva etapa sentimental junto al músico francés Tanguy Destable.

La actriz conoció al artista en marzo de 2025 y, desde entonces, la relación ha evolucionado con rapidez. Apenas un año después de comenzar su romance, ambos esperan ya su primer hijo en común.

Para Natalie será su tercer hijo, ya que anteriormente fue madre de dos junto al coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada durante varios años. Esta nueva maternidad llega en un momento de estabilidad personal y profesional para la intérprete, que continúa combinando su carrera cinematográfica con su vida familiar.

Ana Peleteiro

La atleta española Ana Peleteiro también ha compartido una de las noticias más emotivas del año. La campeona europea de triple salto espera su segundo hijo junto a Benjamín Compaoré, después de haber atravesado una pérdida gestacional que marcó profundamente a la pareja.

Tras aquella experiencia, el anuncio del nuevo embarazo ha sido recibido con enorme ilusión tanto por la deportista como por quienes siguen su trayectoria dentro y fuera de las pistas.

Peleteiro y Compaoré ya son padres de la pequeña Lúa y dentro de muy poco darán la bienvenida a León. La atleta ha mostrado en diferentes ocasiones la importancia que tiene para ella la conciliación entre la alta competición y la vida familiar, una etapa que ahora afronta con una nueva ilusión.

Jennifer Meyer

La diseñadora de joyas Jennifer Meyer también figura entre las futuras madres de 2026. La empresaria estadounidense ampliará su familia con la llegada de su tercer hijo, el primero junto a su novio, Geoff Ogunlesi.

Hasta ahora, Jennifer es madre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con el actor Tobey Maguire, con quien mantiene una relación cordial centrada en la crianza de los menores.

Este nuevo embarazo supone el inicio de una nueva etapa personal para la diseñadora, que en los últimos años ha consolidado tanto su carrera empresarial como su vida sentimental.

Olivia Culpo

Otra de las celebridades que ha sorprendido con un nuevo embarazo es Olivia Culpo. La actriz y modelo estadounidense volverá a ser madre junto a su marido, el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en julio de 2025 y apenas un año después ha anunciado que la familia volverá a crecer con la llegada de un segundo bebé.

El anuncio confirma una etapa especialmente feliz para ambos, que desde su matrimonio han compartido públicamente algunos de los momentos más importantes de su vida personal.