Valencia activa la cuenta atrás para su nuevo pulmón verde: el gran proyecto que la conectará directamente con el mar

Valencia está a punto de conocer el diseño definitivo del futuro Parque de Desembocadura, un ambicioso proyecto que transformará la conexión entre el jardín del Túria y el mar Mediterráneo. La alcaldesa, María José Catalá, ha señalado que el proyecto final podría recibirse en los próximos días. Se trata de una actuación clave, con una inversión superior a los 18 millones de euros y más de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluirán miradores, áreas infantiles, espacios para perros, un anfiteatro, pasarelas y carril bici. El parque, desarrollado bajo el nombre de «Con(fluir)», busca recuperar la esencia natural del último tramo del río Túria, albergando bosques urbanos, praderas, un canal de agua y zonas de descanso.

También contará con itinerarios ciclopeatonales, iluminación sostenible y elementos de seguridad, con el objetivo de crear un espacio accesible y bien integrado con los barrios cercanos. Uno de los elementos más destacados será una vía ciclopeatonal de 1,3 kilómetros que conectará distintos distritos y facilitará el acceso al mar, combinando tramos peatonales y ciclistas. Este proyecto forma parte de una actuación urbana más amplia que busca reforzar la relación de Valencia con su fachada marítima y revitalizar zonas como Natzaret.

El nuevo pulmón verde de Valencia

En la ciudad de Valencia se está ultimando el diseño del Parque de Desembocadura, un proyecto llamado a convertirse en una de las grandes transformaciones urbanas de los últimos años. Este nuevo espacio, con más de 100.000 metros cuadrados, conectará el histórico Jardín del Túria con la costa del Mediterráneo, creando un entorno renovado que atraerá tanto a vecinos como a visitantes. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 18,3 millones de euros.

Uno de los puntos clave será una vía ciclopeatonal de 1,3 kilómetros que unirá distintos barrios como Peña Roja y el entorno del puente de Astilleros, conectando Poblados Marítimos, Caminos al Grao y Cuatro Carreras. El recorrido, con anchura variable entre 3 y 6 metros, incluirá zonas de descanso cada 50 metros y pasarelas metálicas para salvar el canal.

«El parque dignificará Nazaret y el Grau, dos barrios demasiado castigados por el desarrollo industrial y de infraestructuras de espaldas a la ciudadanía. Así, (Con)fluir plantea un bosque urbano que culmina en el Espacio Nazaret, incluye distintas áreas para uso de la ciudadanía y un nuevo espacio de juegos: el barco del naufragio de Gulliver, “petición reclamada por el vecindario en el proceso participativo que se lanzó después de la selección de los proyectos, de gran atractivo para la población infantil y que completa la narrativa iniciada con la figura que descansa en el tramo XII del Jardín del Túria», detalla el Ayuntamiento de Valencia.

Con esta iniciativa, la ciudad no sólo ampliará su red de zonas verdes, sino que también reforzará su apuesta por la movilidad sostenible, la integración de la naturaleza en el entorno urbano y la mejora de la calidad de vida. El Parque de Desembocadura está llamado a convertirse en un nuevo espacio de encuentro para familias, deportistas, ciclistas y visitantes.

La próxima presentación del proyecto ante la Autoridad Portuaria marcará un paso clave en su desarrollo y permitirá avanzar en los trámites para que la licitación se lleve a cabo antes de que finalice 2026, cumpliendo así con los plazos previstos. Con la financiación ya definida y el diseño prácticamente cerrado, el Parque de Desembocadura aspira a ser un símbolo de integración entre naturaleza, historia y vida urbana: un lugar donde el río, la ciudad y el Mediterráneo convergerán en un mismo espacio.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha calificado el Parque de Desembocadura como un proyecto «estratégico y emblemático» para la ciudad, destacando que será «una actuación histórica que permitirá conectar el jardín del Turia con el mar, con un presupuesto de más de 18 millones de euros». Asimismo, ha subrayado que se trata de «una actuación ambiciosa de más de 100.000 metros cuadrados de zonas verdes» y que constituye «una actuación clave de este equipo de gobierno para resolver el encuentro de Valencia con su fachada marítima y saldar una deuda histórica con el distrito de los Poblados Marítimos y, en especial, con el barrio de Nazaret». También ha reconocido que le «encantaría» que el proyecto avanzara con rapidez, aunque ha insistido en que es «un gran proyecto».

Nueva plaza del Ayuntamiento

El anteproyecto de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con un presupuesto de 11,4 millones y dividido en cuatro fases, propone un espacio más verde, accesible y continuo. Diseñado por Miguel del Rey, plantea una plataforma única, más árboles y bancos, y una nueva forma elíptica en la zona de las mascletás, inspirada en el antiguo mercado de flores. La fuente se mantiene y se integra como elemento central con un enfoque naturalizado. También se conservará el paso de autobuses, la escultura de Vinatea y se crearán nuevos espacios como una subplaza en Correos y un bulevar en Marqués de Sotelo.