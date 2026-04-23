UGT defiende la legalidad de las subrogaciones en el Ayuntamiento de Valencia y carga contra Compromís

La denuncia presentada por Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta recolocación de trabajadores a dedo en el Ayuntamiento de Valencia no ha gustado nada entre el personal del consistorio Y la prueba de ello es que el sindicato UGT, mayoritario en el Ayuntamiento de Valencia, ha cargado duramente contra esa misma Compromís y por el motivo antes expuesto en un comunicado que el sindicato ha distribuido a todo el personal del consistorio.

En concreto, en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO, UGT tilda de «lamentable» lo que califica como «utilizar políticamente, como arma electoral y por intereses partidistas a las trabajadoras y los trabajadores públicos, poniendo en riesgo su puesto de trabajo y su proyecto familiar». En el texto, UGT expresa no tener dudas sobre los procedimientos de subrogación, advierte a Compromís de que en política «no todo vale» y desea que los trabajadores y trabajadoras no resulten afectados.

El sindicato, en un documento elaborado «en relación a la noticia surgida por la denuncia de Compromís», afirma con contundencia que «no» tiene «ninguna duda sobre los procesos de subrogación de Valencia Activa, Cemas, Fundación Clima y Energía, así como de la Fundación Policía Local; se han llevado a cabo respetando la legalidad, como no podía ser de otra forma». Y expresa, finalmente, que «deseamos que no resulten afectados directos trabajadoras y trabajadores que nada tienen que ver con temas políticos».

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación por una presunta prevaricación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la presidenta del puerto de esa misma ciudad, Mar Chao. La Fiscalía investigaba, en concreto, la supuesta recolocación de personal público «a dedo» a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo municipal de Compromís en el consistorio en torno a la recolocación de trabajadores del extinto Consorcio Valencia 2007 en otras entidades municipales.

Ahora, UGT se ha mostrado muy contundente en la crítica a la denuncia presentada por Compromís. En primer lugar, el sindicato destaca que «siempre defenderá a los trabajadores y trabajadoras públicas del Ayuntamiento de Valencia, independientemente de su ideología o creencia». Y expresa que desde UGT Ayuntamiento de Valencia «siempre hemos creído en la transparencia y legalidad de los procesos de integración de trabajadores y trabajadoras llevados a cabo por el personal técnico del Ayuntamiento».

Agrega, acto seguido, que «poner en duda este extremo es una acusación muy grave y no hace más que ensuciar la imagen de la administración y la profesionalidad de su personal que «siempre» va a «defender». UGT añade que le parece «lamentable utilizar políticamente, como arma electoral y por intereses partidistas, a las trabajadoras y trabajadores públicos, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo y su proyecto familiar».

Y advierte a continuación en una clara indirecta hacia Compromís que: «No todo vale en política cuando puedes dejar en la calle a 40 personas». Y defiende que los políticos «deben tener altura de miras y utilizar sus mecanismos para exponer sus diferencias, pero jamás utilizar a los trabajadores y trabajadoras», porque «con esto solo se consigue entrar en una dinámica de futuro altamente peligrosa y de final incierto, debiéndose valorar mucho las posibles consecuencias».

En la parte final del comunicado, el sindicato recuerda que «a lo largo de todos estos 20 años en los que se han realizado procesos de integración similares, no dudamos de que siempre se ha garantizado la transparencia y la seguridad jurídica. Y por ello, subraya no tener «ninguna duda sobre los procesos de subrogación de Valencia Activa, Cemas, Fundación Clima y Energía, así como de la Fundación Policía Local, se han llevado a cabo respetando la legalidad, como no podía ser de otra forma». Finalmente, UGT desea que «no resulten afectados dichos trabajadores y trabajadoras que nada tienen que ver con temas políticos». De facto, todo un varapalo de UGT a Compromís.