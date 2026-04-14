La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia por una denuncia de Compromís

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por una presunta prevaricación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la presidenta del puerto de esa misma ciudad, Mar Chao. La Fiscalía investiga, en concreto, la supuesta recolocación de personal público «a dedo».

Las diligencias ahora abiertas por la Fiscalía Anticorrupción se han producido a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo municipal de Compromís en el consistorio en torno a la recolocación de trabajadores del extinto Consorcio Valencia 2007 en otras entidades municipales.

El Consorcio Valencia 2007 estaba conformado por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Extrabajadores del puerto del citado consorcio adelantaron en 2024 que las plazas de esos procesos ya estaban asignadas y dejaron constancia de ello a través de actas notariales.

La denuncia de Compromís incluía, además, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado contra los procesos selectivos que había puesto en marcha el propio Ayuntamiento de Valencia, según Europa Press.

Preguntado por esta misma cuestión, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha expresado que no tenía ningún tipo de información al respecto, pero que tampoco iba a efectuar valoración alguna porque «no se habla de ninguna imputación ni de ningún procesamiento, simplemente, se habla de que se está investigando y es una cuestión que le corresponde a la justicia y a la fiscalía».

Pérez Llorca ha agregado que «también es cierto que, respecto a la directora del puerto, ya viene tiempo sacándose muchas noticias negativas, pero que luego la realidad es que no van las cosas mal». No obstante, Pérez Llorca ha reiterado el «máximo respeto» a la acción judicial, a la vez que ha expresado su apoyo a María José Catalá: «Yo creo en el buen hacer de una fantástica alcaldesa que tiene la ciudad de Valencia».