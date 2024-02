El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma que se ha emitido una orden de búsqueda y captura de la madre de la niña de 6 años secuestrada en Cullera. Madre e hija se encuentran desaparecidas desde el pasado 18 de enero cuando la niña debía haber sido entregada a su padre.

La orden de localizar y detener a la madre parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca, quien investiga desde el pasado 24 de enero la desaparición de la niña por un posible delito de sustracción de menores donde figura como investigada su madre.

La investigación de la Guardia Civil se centra en la progenitora. La madre tiene la guardia y custodia de la menor y estaba con ella en el momento de la desaparición. Madre e hija residen en Cullera pero fueron vistas por última vez en la ciudad de Valencia.

Desde ese 18 de enero la familia de Agatha Parmentier Dos Santos no ha podido contactar con ella y por ello se apresuró a denunciar su desaparición. El padre no volvió a ver a su hija en Cullera y presentó denuncia en la Guardia Civil el pasado 19 de enero, ya que su ex pareja no le entregó la menor, tal y como ordena el régimen de visitas que la Justicia acordó para ambos padres durante un juicio celebrado sólo unos días antes de la desaparición de su hija en Cullera.

Ya el día 30 de enero, al constatar que la Policía Local no localizaba a la progenitora para entregarle la citación a declarar en sede judicial, el juzgado dio curso a una orden de busca y captura contra la madre y ofició a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cullera para que realizara las gestiones necesarias para localizarla y ponerla a disposición judicial.

Las autoridades y familiares de Ághata han solicitado ayuda ciudadana para localizar a la menor. Ante cualquier pista del paradero de la menor se puede contactar con el 112 o con la asociación SOSDesaparecidos en los teléfonos 649952957 o 644712806.

Dentro de los intentos por localizarla, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) publicó este fin de semana un perfil de la niña con diferentes datos sobre su desaparición y su aspecto físico.

Ághata desapareció, probablemente secuestrada por su madre, justo en la fecha de su sexto cumpleaños. La niña mide 110 centímetros de alto, pesa 20 kilos y tiene complexión delgada, pelo castaño y ondulado.