Mazón marca territorio a Sánchez y Junts: recuerda que CaixaBank es una «empresa valenciana»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha marcado territorio en relación al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez y a Junts acerca de la idea de la formación independentista catalana de retornar a Cataluña a las empresas que salieron de aquella autonomía como consecuencia del procés.

Este miércoles, en Madrid y ante principales empresarios valencianos y madrileños, Carlos Mazón se ha dirigido al representante de CaixaBank, en cuya sede All In One de Madrid se ha celebrado el acto de la Fundación Conexus en que él ha sido invitado de honor, para darle las «gracias por representar en Madrid a una extraordinaria entidad valenciana». y ha agregado, por si quedaban dudas: «Que va a seguir siendo así durante muchísimo tiempo». Por tanto, ha dejado claro que CaixaBank es una empresa valenciana y que eso no va cambiar.

CaixaBank aprobó en 2017 el cambio de su sede a Valencia. Y, desde entonces, ha sido considerada como una importante empresa valenciana. En enero de este 2024, Junts, la formación independentista del prófugo Carles Puigdemont reclamó imponer sanciones a las empresas que salieron de Cataluña durante el procés y que ahora no quieren volver.

En noviembre de 2023, tanto Junts como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) habían exigido a Sánchez aprobar un decreto urgente que obligara a esas mismas empresas a volver a Cataluña. En enero de 2024, Junts arrancó de Sánchez un compromiso para presionar a las empresas que salieron de Cataluña por el procés y que ahora se negasen a volver, tal como publicó en su día OKDIARIO.

Aquello, motivó la reacción del presidente de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón, que no sólo dijo que las empresas catalanas que se habían instalado en territorio valenciano son ya valencianas a todos los efectos, sino que puso en marcha una serie de iniciativas para proteger a esas mismas empresas y, a la vez, para atraer a otras que deseasen salir ahora de Cataluña y dudaran de cómo debían hacerlo.

Pero, además, la alocución de Mazón ha tenido más claves en esa dirección. Mazón se ha dirigido a los empresarios para explicarles que «no les voy a decir que vengan, que inviertan o que se establezcan en la Comunidad Valenciana, porque no debemos ser los políticos los que digamos a nadie dónde tiene que establecerse». No obstante, ha destacado que «estamos haciendo todo lo posible para ser irresistibles a su libre decisión».