Mazón exige a Morant y al Gobierno que no pongan «palos en las ruedas» de la Copa América para Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha reclamado este lunes al Gobierno de España y muy especialmente a la ministra de Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant «que dejen de poner palos en las ruedas» en las gestiones que el Gobierno valenciano está desarrollando para llevar, precisamente, a Valencia, la Copa América que acaba de celebrarse en Barcelona en esta última edición de 2024.

Mazón ha recordado que tanto Compromís como los socialistas valenciano valenciano «han aplaudido» los casi 20 millones de euros para esta edición de la Copa América en Barcelona. Y se ha preguntado: «¿Qué pasa, que Barcelona, sí?, ¿qué pasa que la misma ministra socialista aprueba 20 millones para Barcelona y no los quiere para su propia tierra?…, ¿pero qué broma es esta?».

El presidente valenciano ha advertido que la Comunidad Valenciana merece «el prestigio que nos hemos ganado a pulso» Y ha recordado que el Gobierno: «A los catalanes si que les apoya con dinero público por parte de Compromís y del socialismo valenciano y ahora resulta que no se quiere apoyar a la Comunidad Valenciana ni a Valencia».

Mazón ha crticado que el socialismo valenciano,» después de habernos traicionado diciendo que no al fondo de nivelación para pagar nuestras políticas sanitarias y servicios sociales», diga ahora «que no a la posibilidad de la Copa América en el momento más delicado de nuestras negociaciones, en el que necesitamos el apoyo de toda la sociedad valenciana para traer riqueza, promoción y brillo a la ciudad de Valencia».

A este respecto, el presidente valenciano ha exigido: «No solamente explicación, sino una rectificación. Y, si no, por lo menos, que se callen. Que nos dejen trabajar. Pero que no pongan más palos en la rueda. Que no estén a favor de 20 millones para Barcelona y cero para Valencia con el mismo evento y las mismas características».