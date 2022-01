El diputado nacional Alejandro Soler, cercano al ex ministro José Luis Abalos, es el nuevo secretario general de los socialistas de la Provincia de Alicante. Soler se ha impuesto en las primarias socialistas provinciales por un muy estrecho margen (91 votos) al candidato más próximo a Ximo Puig y Pedro Sánchez: el alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación de Alicante Toni Francés. El triunfo de Soler supone un mazazo en toda regla a Sánchez y a Puig. Sobre todo, para este último, que ve cómo se le abre un frente más en la Provincia de Alicante.

En Valencia, no hubo sorpresas. El alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa, se ha impuesto a la abalista Mercedes Caballero por un amplio margen (78,84% frente al 19,8%). Y, en Castellón, aunque de modo mucho más ajustado, la candidatura de Samuel Falomir (52,3%) se ha impuesto a la de Ernest Blanch (46,8%).

Las previsiones apuntaban a que la de la Alicante sería la más reñida de las tres elecciones que los socialistas valencianos celebraban ayer, domingo, en Valencia, Castellón y la propia Alicante. Y así fue. Sólo un estrechísimo margen de votos decantó la balanza del lado de Alejandro Soler, el candidato abalista, frente al favorito de Puig y en consecuencia de Sánchez: Toni Francés.

Con el alcalde de Alcoy como cabeza visible del sector oficialista, estos comicios internos debían sepultar definitivamente las ambiciones políticas de los más próximos al ex ministro José Luis Abalos y abrir una horizonte despejado para Puig y Sánchez de cara a la elaboración de listas y los diferentes procesos que desembocarán en las elecciones autonómicas y locales en 18 meses, si es que finalmente no hay un adelanto. En Valencia y Castellón ha sido así. En Alicante, no.

En la Provincia de Alicante, la victoria de Soler ha dado alas al sector abalista a pesar de que el margen es mínimo. También queda políticamente muy tocado el rival de Soler, el alcoyano Toni Francés, cuya idoneidad como candidato ya comienza a ser cuestionada a nivel interno al igual que su liderazgo sobre el grupo socialista de la Diputación de Alicante, donde es portavoz.

Puig lanzó a última hora de ayer un tuit, justo después de que la cuenta oficial de los socialistas valencianos certificase el triunfo de Soler. En este tuit había dos mensajes. Uno, de agradecimiento por la participación. Otro, de llamamiento a la unidad: «A partir de ahora, todos somos necesarios para los más importante: trabajar por los valencianos y valencianas, superar la pandemia e impulsar la reactivación económica». Pese a ese llamamiento, el triunfo de Soler abre nuevas incógnitas, que afectan desde al alcalde de Elche, Carlos González, que se posicionó con el sector oficial, hasta a la consejera de Sanidad y presidenta de los socialistas valencianos Ana Barceló. Cualquier cambio o continuidad tendrá que contar ahora con el visto bueno de los socialistas alicantinos que capitaneará Soler.