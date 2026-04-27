Ingresado el alcalde en el hospital público de Elche a consecuencia de una indisposición

El Ayuntamiento de Elche ha suspendido, tras acuerdo de la Junta de Portavoces, dos plenos, uno ordinario y otro extraordinario, tras el ingreso de su alcalde, el popular Pablo Ruz, en el hospital público de la localidad la noche de este domingo. El origen del ingreso hospitalario de Pablo Ruz ha sido una indisposición a consecuencia de unos mareos. Este lunes, el primer edil ilicitano está siendo sometido a diversas pruebas para detectar el origen de los síntomas que han causado su ingreso hospitalario, si bien, según las primeras informaciones, salvo mejor criterio de los facultativos, todo apunta a un cúmulo de estrés.

Elche es la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana. Solo precedida en número de habitantes por Valencia y Alicante. Cuenta con más de 245.000. Desde la primavera de 2023, la ciudad, un tradicional feudo de la izquierda y más concretamente del Partido Socialista, está gobernada por PP y Vox, con Pablo Ruz al frente. En la legislatura anterior, Pablo Ruz había liderado al Grupo Popular en la oposición, convirtiéndose, en aquel junio de 2023, en el segundo cabeza de lista del PP que accedía a la Alcaldía desde la llegada de la democracia.

De hecho, con anterioridad, solo en la legislatura que arrancó en 2011 y concluyó en 2015, el PP había ostentado la alcaldía desde 1979. Es decir, cuatro años de un total de 43, hasta 2023. Sin embargo, el liderazgo de Pablo Ruz supo dar la vuelta a esa situación y logró alcanzar la Alcaldía mediante un pacto con Vox, cuya líder, Aurora Rodill, ostenta la tercera Tenencia de Alcaldía. El vicealcalde de la ciudad y primer teniente de alcalde es el también popular Francisco José Soler.

El pacto de PP y Vox en Elche fue el primero logrado en una gran ciudad en toda España entre ambas formaciones tras los comicios de la primavera de 2023. Y el primero, también, de los propuestos entonces para 135 ciudades españolas.

El ingreso hospitalario de Pablo Ruz la noche de este pasado domingo ha provocado, a primera hora de este lunes, por acuerdo entre los grupos con representación municipal, la suspensión del pleno ordinario y otro, igualmente programado, posterior al primero, de carácter extraordinario.

El pasado viernes, el alcalde de Elche volvió a dar muestras de su pulso firme, tal como publicó OKDIARIO, destituyó, con carácter fulminante, al pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, después de que una mujer residente en ese mismo núcleo poblacional haya interpuesto una denuncia contra el citado pedáneo por acoso ante la Policía Nacional. Los Arenales del Sol cuenta con una población algo menor a los 2.000 habitantes, que se ve multiplicada durante el verano dado su carácter turístico.