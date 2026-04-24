Destituido el alcalde pedáneo de Arenales del Sol (Elche) tras ser denunciado por una mujer por acoso

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destituido de modo fulminante este viernes al pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, después de que una mujer residente en ese mismo núcleo poblacional haya interpuesto una denuncia contra el citado pedáneo por acoso ante la Policía Nacional. Los Arenales del Sol cuenta con una población algo menor a los 2.000 habitantes, que se ve multiplicada durante el verano dado su carácter turístico.

La resolución para la destitución del mencionado alcalde pedáneo ha sido firmada por el primer edil de Elche, el mencionado Pablo Ruz, a las 12:50 horas de este viernes, una vez ha conocido la existencia de la mencionada denuncia.

Pablo Ruz ha expresado su condena «de manera tajante e inequívoca ante cualquier conducta de este tipo» que, según ha verbalizado, «no tiene cabida en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal».

La denuncia ha sido interpuesta por la mujer en la mañana de este viernes. Y, en la misma, la denunciante expresa, según refleja Europa Press, que el denunciado, presuntamente, comenzó a proferir expresiones de carácter sexual y cosificador, como que podría tenerla registrada en su agenda de contactos del teléfono móvil bajo la denominación de «putita» y llegó a plantear hacerle fotos en la playa en «tanga».

En concreto, sostiene que el pasado miércoles, 22 de abril, sobre las 13:30 horas, se encontraba con otras personas. Y el pedáneo inició con ella una conversación «informal». En esa conversación, supuestamente, el alcalde pedáneo de Arenales del Sol «de manera sorpresiva y sin conocimiento alguno» comenzó a proferir «expresiones de carácter sexual y cosificador».

Además, y siempre según las mismas fuentes, el denunciado sugirió a la mujer que debía ponerse «pechugas» para que él pudiera fotografiarla. También, hace constar que, mientras ella mantenía una conversación con una amiga sobre un piercing en el ombligo, el denunciado, en presencia de la testigo, espetó: «Ponéroslo en la pepitilla».