La Generalitat Valenciana deja de percibir cada mes, desde febrero de este 2025, un total de 200 millones porque el Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, no actualiza las entregas a cuenta derivadas de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio. En cifras absolutas, este mes de abril, la Generalitat Valenciana habrá dejado de ingresar 600 millones de euros derivados de esa falta de actuación.

Esta cuestión, tanto por si misma como sumada a otras, como el Fondo de Liquidación Extraordinaria (FLA) extraordinario de 3.000 millones de euros, lleva camino de crear un grave problema de tesorería. Y ya genera problemas en cuanto al pago a proveedores. Todo ello, según han confirmado fuentes de la propia Generalitat Valenciana.

Hasta el punto, de que la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, ha reclamado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que realice de una vez esa actualización de entregas a cuenta.

Porque, entre otras cosas, no se entiende que un Gobierno que planteó condonar miles de millones de deuda de Comunidades por sus socios independentistas catalanes, no sea capaz de actualizar entregas a cuenta a las autonomías.

Este lunes, Carlos Mazón, ha criticado a Pedro Sánchez en Alicante por no haber sido capaz hasta la fecha de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para este 2025. Y ha llegado a reclamarle que se marche si no es capaz de sacar adelante esas cuentas. «Si no es capaz de presentar presupuestos, no merece ser presidente de España», ha afirmado Mazón en referencia a Sánchez en Alicante, tal como ha publicado OKDIARIO.

La queja tiene razón de ser. Con el apoyo de Vox, Mazón ha sacado adelante un presupuesto para 2025 de más de 32.291 millones de euros, de los que 2.559 millones estarán directamente destinados a la reconstrucción tras la DANA. En esas cuentas, un total de 81,5 de cada 100 euros del presupuesto no financiero irá destinado a políticas sociales. Es decir, a lo que tiene que ver con Sanidad, Educación y bienestar social.

Ese titánico esfuerzo del Gobierno valenciano no se ha visto correspondido desde el Ejecutivo de Sánchez. Y a ello, hay que sumar que el Gobierno de Pedro Sánchez, sin presupuestos sobre los que sustentar su acción más allá de la prórroga, sigue sin poner en marcha el decreto para actualizar las entregas a cuenta.

Esa falta de actualización de las entregas a cuenta genera a la Generalitat Valenciana un perjuicio directo de 200 millones cada mes desde febrero. Es decir, que en abril la cantidad que el Gobierno valenciano no percibe por esa desactualización de las entregas a cuenta del Gobierno de Sánchez, ascenderá a 600 millones de euros.

El Gobierno de Sánchez tampoco ha aportado un euro a la Generalitat Valenciana para dar respùesta a la DANA. Algo, que Carlos Mazón ya manifestó con toda claridad en sede parlamentaria. Y, además, aún no ha aprobado el FLA extraordinario de 3.000 millones de euros que Carlos Mazón le ha reclamado en el momento más crítico de la historia de la Autonomía.

Este martes, la consellera portavoz Susana Camarero, ha manifestado que lo que hay que tener para aprobar presupuestos es «voluntad política, compromiso y capacidad. Y ni voluntad política, ni compromiso ni capacidad ha mostrado Sánchez para presentar unos presupuestos».

Según ha explicado Susana Camarero, «no tener presupuestos perjudica gravemente a la Comunidad Valenciana». «Nos hace un daño irreparable», ha afirmado Camarero en referencia a la falta de actualización de las entregas a cuenta: «Perdemos 200 millones de euros cada mes».