‘La espera infinita’: así es el himno de protesta del PP por el caos ferroviario del Gobierno en Valencia

Aparece una imagen del exterior de la Estación del Norte de Valencia. Y se escucha el sonido que la megafonía de las estaciones hace sonar antes de cualquier aviso. Una mano de un joven toma de una mesa un termo y las llaves. Entonces, arranca la letra: «Tú que sabes cuándo sales de casa, pero nunca cuándo llegarás; que miras el panel y el panel te mira y no te dice nada; que aguantas cada día esperas infinitas sin megafonía, sin excusas, sin un «perdón». Así comienza el himno en formato rap que da voz musical a la campaña iniciada por el PP en la provincia de Valencia frente al caos ferroviario del gobierno del socialista Pedro Sánchez y que afecta especialmente a los trenes de cercanías en Valencia.

La campaña La espera infinita, en la que se muestra el hartazgo ante un caos ferroviario que no se soluciona, se ha puesto en marcha este jueves en Gandía, impulsada por el presidente del PP provincia de Valencia, Vicente Mompó, en un acto que ha congregado a más de 50 alcaldes y portavoces de los populares en municipios afectados por los retrasos, averías e incidencias un día tras otro.

En el teaser, o pieza de marketing creada para generar intriga y expectación, de la canción creada para que el público objetivo, todos los afectados y entre los que existen muchísimos jóvenes, pueda visibilizar en unos segundos claramente el problema, el estribillo hace mención directa al calvario que están viviendo los valencianos con los trenes de cercanías: «Y tú esperas, y tú esperas».canci

La campaña La espera infinita se desarrollará a lo largo de los próximos meses en toda la provincia de Valencia. Incluirá, como se ha dicho, una recogida de firmas, una plataforma digital para implicar a la ciudadanía (https://laesperainfinita.es) y hacer «más amena la espera». Y, también, una batería de mociones de los grupos populares en los ayuntamientos valencianos. Con el objetivo de reclamar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que ponga en marcha un plan de inversiones urgente para la red de cercanías valenciana.