Dos menores entran en un instituto de Valencia con un machete y un bate de béisbol y atacan a una niña

Dos menores de nacionalidad española y 14 y 13 años han entrado con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Escultor Badías, de la localidad valenciana de Foyos. Una vez en su interior, han agredido a una niña de 13 años que ha resultado con heridas leves en el cuello. El menor de 14 años ha sido detenido. El otro, de 13 años, ha sido puesto a disposición de sus padres, puesto que por su edad resulta inimputable. Todo ello, según fuentes próximas a la investigación.

La Guardia Civil, que se ha personado en el centro educativo tras recibir una llamada de los profesores, ha detenido al menor de 14 años, mientras el 13 ha sido puesto a disposición de sus padres, ya que, como se ha dicho, por su edad resulta inimputable. Precisamente, ha sido la rápida intervención de los docentes que en esos momentos se encontraban en el centro educativo lo que ha impedido que el ataque de los menores a la niña tuviera peores consecuencias.

Ahora, agentes de la Guardia Civil investigan las causas que han originado el citado ataque a la menor por parte de los otros dos chicos de 14 y 13 años con un bate de béisbol y un machete de 40 centímetros de largo, así como todo lo que ha rodeado al incidente ocurrido en el citado centro educativo. De momento, no está descartada hipótesis alguna en torno a este suceso.

Se da la circunstancia de que, en enero de 2024, tal como entonces publicó OKDIARIO, un menor, también de 13 años, resultó herido por varias puñaladas por arma blanca por otro menor, en este caso de 15 años, a las puertas de un instituto de la localidad de Alberique, también en Valencia. El supuesto autor de los hechos fue llevado a dependencias policiales, en tanto que el herido fue trasladado a un centro hospitalario.