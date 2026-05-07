Una diputada de Compromís amenaza a Mazón en las Cortes: «Ya sabe cómo acabó Rita Barberá»

María José Calabuig, diputada por la provincia de Alicante de la coalición nacionalista Compromís, ha lanzado un ataque que ha incluido una seria amenaza sobre el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el transcurso de la intervención que estaba llevando a cabo. Los hechos se han producido hace escasos minutos, en el transcurso de la sesión que se celebra en las Cortes Valencianas, cuando María José Calabuig se ha dirigido al ex presidente de la Generalitat que asistía como diputado a la sesión: «Por cierto, señor Mazón, ahora que le tengo aquí. Yo de usted no me reiría tanto. No me burlaría de la misma manera que lo hizo el Pleno pasado de las valencianas y los valencianos. Porque ya sabe que Rita Barberá hizo exactamente lo mismo. Y ya sabe cómo va acabar». A continuación, desde la Presidencia se le ha indicado a la diputada: «Señoría, a la cuestión», mientras Calabuig concluía con unas palabras ya ininteligibles. La secuencia completa puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

Rita Barberá murió el miércoles 23 de noviembre de 2016 tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid. tenía una «enorme depresión», según manifestó entonces José Manuel García-Margallo, tras 24 años al frente del Ayuntamiento, que concluyeron con un sinfín de acusaciones, persecuciones y escraches. Siete años después, el 26 de septiembre de 2023, tras ser proclamada alcaldesa María José Catalá, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia restituyó la memoria de Rita Barberá al concederle el título de Alcaldesa Honoraria de la ciudad de Valencia a título póstumo. La iniciativa contó con los votos favorables de los concejales del Partido Popular y de Vox, tal como publicó entonces OKDIARIO.

Antes, en octubre de 2021, tal como también publicó OKDIARIO, el propio Carlos Mazón afirmó estar «harto» de la campaña contra Rita Barberá y pidió que la «dejen descansar en paz». Mazón aseguró, en referencia a quienes criticaban a Rita Barberá, que no van a conseguir «que bajemos los brazos, ni los hombros ni nos avergoncemos» de Barberá y reiteró su orgullo por la gestión de Barberá al frente de la Alcaldía de Valencia, recordando que ha sido la alcaldesa de la Ciudad de Les Arts, de la Copa América y de la Valencia «que tenemos hoy». «Cuanto más ataquen y señalen con el dedo, los que quizás tengan más que esconder y tapar, se van a encontrar con un PP que defiende todos los días y cada día más a Rita Barberá”, concluyó entonces Carlos Mazón.

Los hechos de este jueves se han producido después de que concluyeran la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana y las votaciones de la sesión plenaria que este miércoles y este jueves se celebra en el Parlamento autonómico.

Carlos Mazón se encontraba en su escaño. La presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, ha llamado a formular su pregunta, referida a los derechos de los inquilinos, a la diputada de Compromís, que ha subido a la tribuna de oradores para llevar a cabo su intervención. Y ha sido durante la misma cuando la diputada de Compromís ha pronunciado las palabras antes expuestas.