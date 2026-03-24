Detenido cuando se disponía a tomar un avión tras el asesinato de un acusado de matar a un norilandés

El fin de semana en que comenzaba el presente mes de marzo, uno de los acusados de haber sido colaborador necesario en la muerte a de un norirlandés de 37 años en enero de 2025 en Rojales (Alicante), un hombre de origen checo y 33 años de edad, moría también tiroteado. Se hallaba en libertad provisional desde el pasado 20 de febrero de 2026. Este martes, agentes de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto de la Región de Murcia a un varón de nacionalidad inglesa y 40 años como presunto autor, precisamente, del homicidio del joven checo. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

Las investigaciones fueron puestas en marcha por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil en Torrevieja y el Equipo Territorial de la Policía Judicial, también de Torrevieja. Pero, casi de inmediato, pasaron a ser dirigidas por el equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante.

Los investigadores centraron enseguida sus sospechas en un varón de 40 años, de origen inglés y residente en Torre Pacheco (Murcia). Este último tenía antecedentes por un delito de lesiones y por una infracción. Esta última, relacionada con la tenencia ilícita de armas, ambos hechos, ocurridos en 2024.

Finalmente, el sospechoso fue sorprendido por los agentes en el aparcamiento del Aeropuerto Internacional de Murcia hace una semana, el día 17 de este mes de marzo. Y, ante la posibilidad de que se tratase del paso previo a abandonar el país, resultó detenido. En el momento de su detención, el sospechoso tenía una maleta. Y en su interior había ropa y un pasaporte. Detalles que refuerzan las sospechas de una posible huida. Ese mismo día, además, los agentes intervinieron un vehículo relacionado con los hechos en la localidad de La Nucía, también en Alicante, pero lejos de Torrevieja.