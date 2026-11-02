Detenido en Alicante un camionero que triplicaba la tasa de alcohol, con el carnet retirado y una orden ingreso en prisión

Agentes de la Guardia Civil de Alcoy (Alicante) han detenido en un control rutinario, situado a la altura del kilómetro 449 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), en el término de Alcoy, al conductor de un camión. Un varón de 53 años y nacionalidad española que conducía el vehículo a pesar de tener el permiso retirado, triplicando la tasa de alcohol permitida y con una orden judicial de búsqueda y captura para su ingreso en prisión. En el momento de su detención, el conductor dirigía el vehículo a la localidad de Aldaya, en Valencia. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Durante la inspección del vehículo, los agentes identificaron indicios compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor. Motivo por el que efectuaron a este último la prueba de alcoholemia. Los resultados evidenciaron una tasa que triplicaba la máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 mg/l de aire espirado.

Como consecuencia, el conductor fue denunciado administrativamente, enfrentándose a una sanción de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos de su carnet de conducir. Sin embargo, las posteriores comprobaciones revelaron que el conductor tenía retirado el permiso de conducir hasta el año 2028.

Además, los agentes de la Agrupación de Tráfico verificaron que sobre el citado conductor pesaba una requisitoria judicial en vigor, que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión. La requisitoria estaba relacionada con antecedentes por delitos contra la ley de seguridad vial.

Los agentes del Instituto Armado solicitaron el apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil en Muro de Alcoy para proceder a la detención del conductor y trasladarlo a dependencias oficiales. El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, que ha decretado su ingreso en prisión.