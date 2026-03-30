Detectan un brote de salmonelosis tras una boda por unas torrijas contaminadas

Un brote de salmonelosis ha encendido las alarmas sanitarias en la Comunidad Valenciana tras una boda en la que varios asistentes resultaron intoxicados. El origen principal del problema apunta a un alimento muy típico de Semana Santa: las torrijas.

Las autoridades sanitarias han confirmado varios casos de intoxicación alimentaria tras una boda en la que los invitados consumieron en el banquete torrijas como postre. Los afectados comenzaron a presentar síntomas horas después del evento, lo que llevó a activar el protocolo sanitario de investigación epidemiológica.

Las torrijas

Las primeras investigaciones señalan a las torrijas como el foco del brote. Este postre tradicional, elaborado con pan, leche, azúcar y huevo, puede convertirse en un riesgo si no se manipula y conserva correctamente.

El uso de huevo o leche y la falta de refrigeración adecuada son factores clave que pueden favorecer la proliferación de bacterias.

Investigación en marcha

Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana están analizando el proceso de elaboración y conservación del alimento para determinar el origen exacto de la contaminación.

Según ha informado Levante-EMV, el brote se detectó tras la aparición de varios casos entre los asistentes a la celebración, lo que activó las alertas sanitarias. Entre los síntomas de los afectados había diarreas, malestar general y vómitos.

¿Cómo evitar estos casos?

Los expertos recuerdan la importancia de extremar las precauciones al manipular y cocinar alimentos que contienen huevo o leche.

Entre las recomendaciones principales destacan:

Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Evitar el consumo de productos mal conservados.

Cocinar correctamente los alimentos.

Aviso en plena temporada de torrijas

El brote llega en un momento clave, ya que las torrijas son uno de los dulces tradicionales más consumidos durante la Semana Santa.

Por eso, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de seguir buenas prácticas tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, ya que si se siguen las recomendaciones, no habría que preocuparse por la salmonelosis.