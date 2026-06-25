Desarticulada en Valencia y Baleares una trama por estafar 3 millones de € con el ‘hijo en apuros’

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama criminal asentada en la provincia de Valencia y que estaba presuntamente dedicada a cometer estafas masivas mediante la modalidad del hijo en apuros. La operación policial se ha saldado con 10 detenidos, responsables de causar un perjuicio económico estimado de tres millones de euros y de acumular cientos de denuncias por toda España. Todo ello, según la Policía Nacional. A los detenidos, según las mismas fuentes, se les imputan los supuestos delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Seis de los detenidos han ingresado en prisión. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La conocida como estafa del hijo en apuros es un método por el que los delincuentes remiten un mensaje a través de un móvil desconocido a la terminal de sus padres o tutores. El emisor del mensaje asegura ser el hijo del receptor; le transmite que ha tenido un problema grave con su teléfono, que está escribiendo desde el de un amigo y reclama una transferencia inmediata o un bizum para solucionar el problema.

El estafador presiona para que el envío se produzca de manera inmediata, de modo que la víctima no tenga tiempo de pensar y actúe bajo la presión de que su hijo está en apuros. El supuesto hijo, a su vez, rechaza hablar por teléfono, alegando que el micro del móvil no funciona. Actualmente, hay variantes más sofisticadas, en las que se utiliza la voz del hijo utilizando fragmentos recogidos de las redes sociales.

En el caso que nos ocupa, la investigación se inició en mayo de 2025. Los investigadores llegaron a recibir más de 500 denuncias. Fueron analizados más de 500.000 datos relacionados con este modus operandi.

La organización, siempre según el relato policial, tenía su base en Bétera. Un municipio de cerca de 30.000 habitantes, ubicado en la comarca del Campo del Turia, en Valencia. Allí se ubicaba la vivienda de uno de los tres cabecillas que, junto al líder, conformaba la cúpula de la organización. En la base se hallaban otros tres individuos, supuestamente responsables del blanqueo del dinero para dotar de una apariencia de legalidad a la actividad delictiva de la organización.

Además, los investigadores descubrieron que parte de los beneficios, más de 100.000 euros en una sola mañana, eran blanqueados a través de actividades empresariales de alquiler de coches de alta gama durante el verano en Ibiza.

Finalmente, la Policía llevó a cabo 13 entradas y registros. De ellos, nueve en Valencia y otros cuatro en Baleares. La operación policial se saldó con la intervención de 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos móviles, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas y, entre ellas, pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama y sustancias estupefacientes. Además, se han bloqueado dos inmuebles y cuentas bancarias.

Se da la circunstancia de que hace apenas seis meses, en diciembre de 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, agentes de la Policía Nacional detuvieron en otras dos localidades valencianas, Torrent y Paterna, a un total de 20 personas de diversas nacionalidades y pertenecientes a tres grupos criminales. Las detenciones se produjeron entonces por la presunta implicación de todos ellos en la estafa del hijo en apuros.

La Policía ha cuantificado el perjuicio económico causado en esos momentos en más de 120.000 euros a un total de más de 200 víctimas en toda España. Ahora, las denuncias superan el medio millar y el perjuicio económico causado a las víctimas es de tres millones de euros.