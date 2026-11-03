El catalanista STEPV intenta colar a una plataforma en la reunión con Educación y vetar con UGT y CCOO a CSIF y ANPE

El sindicato catalanista STEPV ha intentado colar en la reunión mantenida este martes con la consellera de Educación, Carmen Ortí, a la portavoz de una asamblea de docentes afín, introduciéndola como uno de los dos representantes que el sindicato presentaba esa cita. Sin embargo, la representación de la Consellería de Educación ha detectado lo que sucedía y ha advertido al sindicato que esa representante no podía participar. Finalmente, un representante de CSIF, el sindicato junto con ANPE, al que precisamente habían vetado para esa misma reunión STEPV, CCOO y UGT, ha señalado que no había inconveniente en que se quedase. Y ha preguntado a la representante de la plataforma docente si ella tenía inconveniente en que CSIF asistiera, a lo que ella ha manifestado que no iba a contestar. Todo ello, según han revelado a OKDIARIO fuentes próximas a la citada reunión.

En paralelo a todo ello, esos mismos sindicatos, STEPV, CCOO y UGT, han pinchado en la protesta que se ha producido a las puertas de la Consellería con motivo de la reunión antes citada.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado 26 de octubre, CCOO, UGT y el catalanista STEPV, los tres sindicatos que intentan reactivar sin éxito la huelga de la educación valenciana en vísperas de la jornada de otra huelga, la general, y de las elecciones al Congreso y al Senado, utilizaron ese día una sala que previamente ellos mismos habían pedido a la Conselleria de Educación, bajo la excusa de celebrar una junta de personal, para terminar encerrándose en ella, para reivindicar que se retomaran de inmediato las negociaciones. Todo ello, según la propia Consellería de Educación.

Además, según las mismas fuentes, los tres sindicatos mencionados, CCOO, UGT y el catalanista STEPV, vetaron la presencia de CSIF y ANPE en la reunión propuesta por la Consellería de Educación que este martes se ha celebrado. La Consellería de Educación no solo no aceptó el veto, sino que además dejó claro que recibirá a todos los sindicatos que quieran participar en el citado encuentro.

En el transcurso de esa reunión, la Consellería de Educación ha dejado constancia de que mantiene su predisposición al diálogo para mejorar el sistema educativo en las 47 mesas convocadas en el curso actual.