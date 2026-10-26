CCOO, UGT y STEPV engañan a educación: piden una sede para reunirse y se encierran en ella para una protesta

CCOO, UGT y el catalanista STEPV, los tres sindicatos que intentan reactivar, hasta ahora sin éxito, la huelga de la educación valenciana en vísperas de la jornada de otra huelga, la general, y de las elecciones al Congreso y al Senado, han utilizado una sala que previamente esos mismos sindicatos habían pedido a la Conselleria de Educación, bajo la excusa de celebrar una junta de personal, para terminar encerrándose en ella, para reivindicar que se retomaran de inmediato las negociaciones. Todo ello, según la propia Consellería de Educación.

Además, según las mismas fuentes, los tres sindicatos mencionados, CCOO, UGT y el catalanista STEPV, han vetado la presencia de CSIF y ANPE en la reunión propuesta por la Consellería de Educación para las 09:00 horas del próximo lunes.

Se da la circunstancia de que el pasado junio, como publicó entonces OKDIARIO, el sindicato CSIF cerró un acuerdo con la Consellería de Educación sobre el valenciano en el marco de la negociación que los sindicatos mantenían con el Gobierno valenciano tras suspender la huelga.

Ese acuerdo logrado por la Consellería y el CSIF incluye la regulación de la capacitación del valenciano y el diploma de mestre en valenciá (maestro en valenciano) en el marco de la ley de libertad educativa; por lo que, de facto, tumbaba la pretensión del catalanista STEPV de primar el valenciano en la educación de esa misma autonomía.

Esto último hubiera supuesto, también de facto, la derogación de puntos esenciales en la ley de libertad educativa de la Comunidad Valenciana. Algo que no podía entrar en la negociación, por cuanto se trata de una norma aprobada por las Cortes Valencianas.

La Consellería de Educación no solo no ha aceptado el veto, sino que además ha querido dejar claro que recibirá a todos los sindicatos que quieran participar en el citado encuentro.

Sindicatos y Consellería estaban convocados para reunirse inicialmente el pasado miércoles 21 de octubre. Esa reunión se canceló por la DANA Adam. Solo cinco días después. Un lunes posterior a un fin de semana, y cuando solo han transcurrido 48 horas lectivas de aquella cancelación, CCOO, UGT y STEPV han decidido el encierro y la reclamación de esa reunión.