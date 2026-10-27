El sindicato catalanista STEPV pide aulas de acogida en la educación valenciana y colar en ellas el catalán

Cinco meses después del último intento baldío, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por la Enseñanza del País Valenciano, el catalanista STEPV, vuelve a intentar colar la imposición lingüística del catalán por la puerta de atrás en la educación valenciana. En concreto, el sindicato citado incluye de un modo sutil pero claro en su propuesta a la Consellería de Educación referida a la creación de las aulas de acogida para que los niños y niñas recién llegados garanticen su aprendizaje «en las dos lenguas oficiales».

STEPV es uno de los tres sindicatos, junto a CCOO y UGT, que engañó este pasado lunes a la Consellería de Educación al pedir una sede para una reunión sindical y encerrarse en ella para una protesta, tal como ha publicado OKDIARIO. Y es también, con los dos mencionados, el sindicato que ha reclamado una reunión a tres con la citada consellería en la que quedasen vetados y excluidos tanto CSIF como ANPE, a lo que la Consellería de Educación se ha negado.

En la educación valenciana, los pequeños que llegan tienen que acogerse a la lengua base del centro en que cursan sus estudios, como hacen sus compañeros. Es decir, la mayoritariamente elegida por las madres y padres en virtud de la ley de libertad educativa. Luego, pueden acogerse durante dos años a la exención del valenciano.

En el documento de propuestas del STEPV, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el sindicato vuelve a insistir con el valenciano, tras manifestar que considera necesaria la creación de aulas de acogida para los nuevos alumnos: «Este recurso debe permitir una primera atención educativa, el aprendizaje intensivo y progresivo de las lenguas oficiales, el conocimiento del sistema educativo y una progresiva incorporación a la vida ordinaria del centro».

STEPV ya intentó colar la imposición del catalán el pasado mayo, con motivo de la huelga de la educación valenciana, y consiguió que CCOO y UGT le siguieran. No así CSIF y ANPE. En concreto, se incluían reivindicaciones como que el valenciano sea la única lengua vehicular en la educación valenciana o que los libros de autores catalanes vuelvan a la educación valenciana, como sucedía en los tiempos de Ximo Puig y Compromís. Nada de ello salió adelante.