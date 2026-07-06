Los bomberos estabilizan el primer gran incendio de la ola de calor valenciana tras calcinar 181 hectáreas

Los bomberos han estabilizado a las 17:15 horas de este lunes el incendio forestal declarado en el término municipal de Soneja, en Castellón, que ha calcinado 181 hectáreas. O, lo que es lo mismo, una superficie aproximada de 8.300 metros cuadrados. El fuego ya no avanza, pero las labores de extinción continúan. Más de 300 efectivos terrestres procedentes de bomberos de la Generalitat Valenciana, bomberos forestales, bomberos de las diputaciones de Castellón y Valencia, bomberos del Ayuntamiento de Castellón, agentes ambientales, Unidad Militar de Emergencias (UME) y 17 medios aéreos han participado en las tareas este lunes. De ellos, 150 y 15 medios aéreos continúan trabajando.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido «la profesionalidad, entrega y coordinación» de todos los efectivos de todas las administraciones, que han permitido estabilizar el incendio. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que «gracias al trabajo de todos los efectivos y la evolución favorable, ha podido darse por estabilizado el fuego».

El de Soneja es el primer gran incendio que coincide con la ola de calor que en la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas superarán los 44 grados Celsius en algunos puntos. La situación mantiene en guardia a un dispositivo de más de 4.000 efectivos.

La Generalitat Valenciana ha ordenado vía decreto el cierre de todos los parques forestales de todo el territorio. El citado decreto, que este lunes ha sido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) incluye consejos a la población en una situación de la emergencia que genera una ola de calor.

En concreto, se ha prohibido circular por las pistas y caminos forestales con cualquier tipo de vehículo, en bicicleta o a pie dentro de 21 parques naturales. En concreto: Serra d’Irta; Penyagolosa; Desierto de Las Palmas, Tinença de Benifasà; Sierra del Espadán; Sierra Calderona; Chera-Sot de Chera; Puebla de San Miguel; Turia; Hoces del Cabriel; Sierra de Mariola; Fuente Roja; El Montgó; Sierra Helada; Prat de Carabanes-Torreblanca; Marjal Pego-Oliva y Zona Forestal del Parque Natural de La Albufera.

También ha quedado prohibida cualquier prueba deportiva que transcurra en terreno forestal; se han suspendido las ya autorizadas. Y se han prohibido también las actividades deportivas y recreativas fuera de las instalaciones propias en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales.

Recomendaciones de la Generalitat Valenciana

Entre las recomendaciones emitidas por la Generalitat Valenciana se encuentran:

Especial cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables.

Mantener la casa fresca y ventilada.

Evitar la exposición directa al sol y las actividades deportivas al aire libre y sobre todo entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Utilizar protección para los rayos solares.

Realizar comidas ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como frutas y verduras, y beber mucha agua.

Vestir con ropa ligera, de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.

No dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado, y tampoco mascotas.

Medidas preventivas de los ayuntamientos

Los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, y entre ellos, los tres de mayor población: Valencia, Alicante y Elche ya han adoptado medidas preventivas frente a la ola de calor.

Así, en el caso de Valencia, el Ayuntamiento ha cerrado los accesos a la Dehesa de El Saler. Y ha adelantado que Policía Local, Guardia Forestal y Bomberos reforzarán la vigilancia en la zona. Además, ha activado los cañones sideinfo para garantizar la humedad de la masa forestal ante el riesgo de incendios y elevadas temperaturas.

El Ayuntamiento de Alicante ha activado el protocolo por la ola de calor. Además, ha abierto el Centro de Atención de Urgencias Sociales (CAUS) este lunes y martes entre las 11:00 y las 19:00 horas para que las personas vulnerables puedan pasar allí las horas de mayor calor. Se les ofrece comida, agua y un kit de aseo e higiene personal individualizado. También se organizan rutas con Cruz Roja para informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS.