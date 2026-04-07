Abogados Cristianos denuncia el «ataque» al sentimiento católico en el traslado del Cristo en Villena

La asociación Abogados Cristianos denunciará por atentado contra el sentimiento religioso los hechos acaecidos en la antesala de la pasada Semana Santa en la localidad de Villena (Alicante), cuando durante el traslado procesional de la imagen del Cristo de la Columna desde Santa María hacia Santiago el Mayor, un espectáculo musical de reguetón continuó sonando al paso de la talla por la Plaza Mayor. De hecho, la asociación Abogados Cristianos ya ha remitido sendos escritos al Ayuntamiento de la localidad de Villena y a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para conocer cuál entre ambas Administraciones concedió el correspondiente permiso para la citada actuación a la misma hora y día. Es decir, cómo fue posible que coincidieran a la misma hora ambos eventos. Por un lado, una actuación musical. Y, por otro, lo que debía ser una solemne procesión.

Tal como ha publicado OKDIARIO la pasada semana, las quejas al Gobierno del socialista Fulgencio Cerdá en Villena, se han venido sucediendo desde ese mismo día. En concreto, Abogados Cristianos ha anunciado este mismo martes el inicio de acciones judiciales ante lo que considera «oleada de ataques contra procesiones y actos de Semana Santa» en varias ciudades de España. Y, en concreto, la vandalización de un mural religioso en Zamora y las interrupciones de procesiones en Bilbao y la relatada en Villena (Alicante).

Abogados Cristianos destaca que no se trata de hechos aislados, «sino de una sucesión de ataques, provocaciones e incidentes que evidencian una creciente permisividad frente a las ofensas a los cristianos y a sus celebraciones religiosas». La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha advertido que la organización que dirige no va a permitir que se «normalicen estas agresiones».

A nivel local, el PP de Villena preguntó por esta misma cuestión en la Junta de Gobierno Local. Y ha exigido al Ejecutivo local una mejor coordinación entre los distintos actos para que no se vuelva a producir un hecho similar.