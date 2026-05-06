El veredicto de los ingenieros es unánime: este puente de 200 años de vida es la obra más ambiciosa de la década

Finlandia ha alcanzado un nuevo hito en el ámbito de la ingeniería civil con la inauguración del puente multimodal más largo del mundo. Bautizado como «Kruunuvuorensilta·, está habilitado para peatones, bicicletas y transporte público; cuenta con aproximadamente 1,19 kilómetros de longitud y forma parte de un proyecto más amplio para unir las zonas residenciales del este de la ciudad con el centro.

La mejora para los habitantes de Helsinki es notable, ya que ha reducido de forma significativa las distancias de desplazamiento. Si antes algunos trayectos entre zonas y el centro eran de unos 11 kilómetros, ahora se han reducido a unos 5,5 kilómetros. Un modelo a seguir para otras grandes ciudades europeas, que Daniel Sazonov, alcalde de Helsinki, ha calificado como un «hito único y emocionante». Se trata de un proyecto pensado a largo plazo y destaca no sólo por su tamaño, sino también por su diseño. Incluye un pilar de más de 130 metros de altura y ha sido concebido para una vida útil de unos 200 años.

El nuevo puente multimodal de Helsinki

El proyecto llevaba en la agenda política de Helsinki desde 2002, aunque las obras no comenzaron hasta octubre de 2021. El puente forma parte del plan «Kruunusillat» (los Puentes de la Corona), un conjunto de tres infraestructuras que crean un nuevo corredor de tranvía y carril bici hacia la isla de Laajasalo, al este del centro de la ciudad. El Kruunuvuori es el último en completarse y también el más ambicioso. En 2012, dentro del programa World Design Capital de Helsinki, la ciudad lanzó un concurso internacional para diseñar la conexión entre Kalasatama y Kruunuvuorenranta pasando por Korkeasaari. De 52 propuestas, el jurado seleccionó10, y el proyecto ganador fue Gemma Regalis, «la joya de la corona», firmado por WSP Finland y Knight Architects.

El resultado es un puente multimodal cuya pieza más visible es un pilono en forma de diamante de 135 metros de altura, más alto que el edificio residencial más alto de Finlandia. Asimismo, incorpora soluciones adaptadas al clima del Báltico: barandillas que protegen del viento, elementos que favorecen el desprendimiento del hielo en los cables y una iluminación LED que cambia según la hora y la estación del año.

Su diseño curvo no responde sólo a la ingeniería estructural, sino que fue pensada de forma intencionada para mejorar la experiencia de quienes lo cruzan. Al recorrer un puente con trazado curvo, la vista siempre encuentra un punto de referencia hacia el que avanzar, como si el destino se mantuviera presente en todo momento. De este modo, el horizonte no se percibe como algo plano o repetitivo, sino como un recorrido más dinámico y envolvente.

Su vida útil estimada es de 200 años y, para alcanzar este requisito, los equipos de diseño tuvieron que ir más allá de los estándares habituales: se desarrollaron hormigones específicos capaces de soportar durante décadas los ciclos de hielo y deshielo del mar Báltico, y las estructuras de acero se diseñaron con gran precisión para minimizar la fatiga del material a muy largo plazo. Más de 150 ingenieros y técnicos de WSP participaron en el proyecto durante más de diez años, acumulando alrededor de 100.000 horas de trabajo.

«El puente Kruunuvuorensilta es el nuevo hito singular y emocionante de Helsinki. Un lugar que atraerá visitantes de cerca y de lejos. El nuevo puente cambia la imagen que tenemos de Helsinki. Conecta los barrios de Kruunuvuorenranta y Laajasalo de una forma completamente nueva con el área central más amplia de la ciudad», afirmó Daniel Sazonov, alcalde de la capital finlandesa, según recoge EuroNews.

Tranvía

Aún continúan en marcha los trabajos del sistema de tranvía ligero vinculado al puente, una infraestructura clave que deberá aliviar el tráfico en Laajasalo antes de que la población de la zona prácticamente se duplique con el desarrollo del nuevo barrio residencial de Kruunuvuorenranta. Helsinki y el propio proyecto fijan el inicio del servicio de pasajeros, como muy tarde, a principios de 2027. Hasta entonces se llevarán a cabo pruebas operativas y recorridos de formación en la infraestructura del puente y su entorno.

El hecho de que el puente esté destinado exclusivamente a la movilidad activa y al transporte público encaja con la estrategia climática de Helsinki. En su plan de acción climática, el transporte representa aproximadamente el 21% de las emisiones directas de la ciudad (datos de 2022), cuando el total de emisiones directas alcanzó las 2.637 kt de CO₂e. El objetivo del municipio es ambicioso: reducir al menos un 80% las emisiones respecto a 1990 antes de 2030.

La construcción del puente forma parte de la estrategia de Helsinki por la movilidad sostenible, priorizando espacios sin coches, reducción de emisiones y calidad urbana.