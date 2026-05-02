Suena inaudito pero el T-rex no era como creíamos: un estudio confirma que se parece más a un avestruz que a lo que teníamos en la cabeza

Durante años, el Tyrannosaurus rex, más conocido como T-rex, ha sido representado como una bestia enorme, de pies planos y movimientos torpes. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas desafían esta imagen arraigada en el imaginario popular y presentan una descripción más realista del aspecto de esta especie. El trabajo «Análisis de los parámetros biomecánicos del impacto del pie durante el movimiento del Tyrannosaurus Rex» señala que caminaba de una forma muy similar a la del avestruz.

El concepto fundamental de esta investigación es la locomoción digitígrada, también conocida como «caminar sobre los dedos». Este patrón es similar al que presenta la avestruz: el talón permanece elevado y la mayor parte del peso corporal recae sobre la parte delantera del pie, lo que permite un mejor equilibrio y movimientos más rápidos en animales de gran tamaño. En cambio, los humanos somos plantígrados, lo que significa que el peso se distribuye por todo el pie, desde los dedos hasta el talón.

¿Cómo era realmente el T-rex?

El estudio, realizado por Adrian Tussel Boeye , junto con los coautores Kyle Logan Atkins Weltman, J. Logan King y el fallecido Scott Swann, analizó información recopilada por diversas instituciones, como el College of the Atlantic en Estados Unidos , la Facultad de Medicina Osteopática de la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos y el Colorado Northwestern Community College en Estados Unidos.

Para averiguar cómo se movía el T-rex, los investigadores analizaron los huesos fosilizados de las patas y los pies, y aplicaron modelos biomecánicos que relacionan la velocidad con el tamaño del cuerpo. A partir de ello, se plantearon tres posibles formas de apoyo del pie: aterrizando con el talón, con la zona media o con los dedos, con el objetivo de entender cómo influía cada patrón en su locomoción. Los resultados apuntaron de forma bastante constante hacia un apoyo dominado por los dedos.

Las huellas fósiles estudiadas en el ámbito de la icnología aportan más evidencias. En numerosas pisadas de terópodos, las zonas más profundas aparecen bajo los dedos y no a lo largo del talón o la planta completa. Esto sugiere que el peso del animal se concentraba en la parte delantera del pie, apoyando la idea de un desplazamiento digitígrado. Aun así, los expertos fueron prudentes al interpretar estos datos. Las huellas pueden verse alteradas por el tipo de terreno, como barro o arena, así como por el movimiento del animal al girar o acelerar. Por ello, se consideran una pista valiosa, pero no una prueba definitiva por sí sola.

En cuanto a la velocidad del T-rex, adoptar un apoyo del pie en el que predominan los dedos podría incrementar las estimaciones de velocidad en torno a un 20% por ciento en comparación con modelos de pisada más plana. Aun así, esto no significa que el animal fuera un corredor excepcionalmente rápido, sino que probablemente se trataba de un depredador más eficiente y mejor adaptado al movimiento de lo que se creía inicialmente. El estudio también sugiere diferencias según la edad. Los individuos jóvenes, más pequeños y ligeros, podían alcanzar hasta unos 40 kilómetros por hora, mientras que los adultos se movían probablemente alrededor de 18 kilómetros por hora.

Otra curiosidad del T-rex es su capacidad de regenerar dientes, reemplazándolos continuamente como los tiburones. Sus dientes, además, eran serrados y capaces de triturar huesos. También se plantea que pudo tener cierto comportamiento social, viviendo en grupos en algunas etapas de su vida.

«El movimiento de los animales extintos ha sido durante mucho tiempo un tema de gran interés, y el Tyrannosaurus rex (T-rex) ha ocupado un lugar central en esta fascinación. La cinemática del apoyo del pie dentro del T-rex y su efecto en la longitud de la zancada (SL) y la locomoción aún no se habían investigado de forma exhaustiva, a pesar de su importancia en la estimación de su posible velocidad.

En este estudio se presentan nuevos hallazgos sobre la función del pie del T-rex, utilizando tres ecuaciones alométricas predictivas y varios análisis estadísticos, incluidos tests de Kruskal–Wallis, para revelar una función compleja y similar a la de las aves. Esto incluye una forma de andar muy parecida a la aviar, caracterizada por frecuencias de zancada más altas, longitudes de zancada proporcionalmente más cortas y velocidades elevadas. Las comparaciones entre los cuatro ejemplares de T-rex analizados y especies bípedas actuales muestran similitudes más cercanas con el avestruz (Struthio camelus) que con el modelo humano (Homo sapiens), con el que presentan diferencias notables.

Además, los modelos son coherentes con estudios recientes que sugieren velocidades máximas adultas más bien moderadas o intermedias para el T-rex, situadas en el rango de cinco a once metros por segundo.Este trabajo sienta las bases para futuros estudios que incorporen comparaciones con otros terópodos y que permitan, potencialmente, identificar diferencias ecológicas entre especies», concluyen los investigadores del estudio sobre el «rey de los dinosaurios».