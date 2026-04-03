La paradoja de Groenlandia que trae de cabeza a los científicos: por qué el mar baja y en el resto del mundo sube

Según un estudio realizado por un equipo de geofísicos de la Universidad de Columbia en Nueva York y publicado en Nature Communications, si no se logra limitar la emisión de gases de efecto invernadero, el litoral de Groenlandia sufrirá un descenso del nivel del mar de hasta 2,5 metros para el año 2100. Mientras, en el resto del mundo, según investigadores y científicos internacionales de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, el nivel del mar podría experimentar un aumento de dos metros debido al calentamiento global.

El aumento del nivel del mar está directamente relacionado con el cambio climático, especialmente con el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que retienen el calor. Los océanos absorben gran parte de esta energía adicional, actuando como un gran regulador térmico. Como consecuencia, el agua se expande al calentarse, un proceso conocido como «expansión térmica». Los expertos consideran este fenómeno como uno de los principales motores del aumento del nivel del mar en todo el mundo.

El motivo por el que el nivel del mar baja en Groenlandia

Groenlandia, una isla cubierta en un 80% por una gruesa capa de hielo que se derrite a un ritmo aproximado de 200.000 millones de toneladas al año, seguirá una dinámica aparentemente paradójica debido al ajuste isostático glacial, un proceso que se caracteriza por la elevación del terreno al liberarse del peso masivo del hielo que lo cubre. Los glaciares, de hasta dos kilómetros de espesor, ejercen una enorme presión sobre la corteza terrestre, la cual, con el paso del tiempo y el aumento del deshielo, se reducirá notablemente. «Un efecto rebote comparable a la descompresión de un colchón de espuma viscoelástica después de que una persona acostada se levante», explican los autores.

Otro factor clave en este proceso es la fuerza gravitatoria que ejerce el propio manto de hielo sobre las masas de agua cercanas. «Cuando la capa de hielo es muy grande, tiene mucha masa, y la superficie del mar es atraída hacia ella por su gravedad. A medida que la capa de hielo pierde masa, esta atracción disminuye, y el resultado es un descenso del nivel del mar», comenta Lauren Lewright, autora principal del estudio.

En consecuencia, el impacto del calentamiento global en Groenlandia será muy diferente al que se espera en el resto del mundo. «El mayor impacto recae sobre las comunidades locales y los efectos sobre las rutas marítimas, la pesca y las infraestructuras», comenta Jacquelina Austermann, coautora del estudio. Y añade: «Sin embargo, aún no sabemos si la magnitud del descenso previsto del nivel del mar será suficiente para que se produzca este efecto estabilizador».

El proceso de deshielo

A principios de los 90, Groenlandia perdía 3.800 millones de toneladas, mientras que en la actualidad esta cifra es de 254.000 millones de toneladas; un incremento de hasta siete veces más. Precisamente, ésta es una de las regiones más vulnerables al cambio global; los científicos calculan un aumento de la temperatura de hasta 6 °C respecto a la era preindustrial, una cifra muy superior a la registrada en regiones como el Mediterráneo, donde el incremento ya ronda los 4 °C, por encima de la media global.

Según las mediciones recientes, en los últimos 25 años estas enormes masas de hielo se han reducido aproximadamente un 5 %, lo que equivale al doble de la superficie de Galicia. Este ritmo de pérdida se estima en unas 2.700 toneladas anuales, cantidad similar al consumo global de agua dulce durante cerca de dos años, y evidencia el impacto acelerado del cambio climático sobre los glaciares y la estabilidad de los ecosistemas circundantes.

«La capa de hielo de Groenlandia contribuirá de forma significativa al aumento medio del nivel del mar a escala global durante este siglo. Sin embargo, se espera que el ajuste isostático glacial provoque una caída regional del nivel del mar alrededor de Groenlandia, a medida que la tierra se eleva y disminuye la atracción gravitatoria de la masa de hielo en retroceso.

Esta bajada local del nivel del mar tiene implicaciones importantes para las comunidades groenlandesas, cuya economía, infraestructuras costeras y seguridad alimentaria dependen en gran medida de las condiciones del litoral, así como para la dinámica de los glaciares que desembocan en el mar.

En este estudio, se utiliza un modelo de ajuste isostático glacial combinado con observaciones del nivel del mar y del movimiento vertical del terreno para predecir los cambios futuros en esta región. Los resultados indican que el nivel del mar local descenderá alrededor de la isla para el año 2100 (en comparación con 2017), alcanzando un valor medio y un rango probable (percentil 17–83) de −0,9 metros (entre −1,2 y −0,66 m) y −2,5 metros (entre −3,8 y −1,7 m) para los escenarios de concentración representativos 2.6 y 8.5, respectivamente. Además, los efectos viscosos contribuirán entre un 20% y un 40% de la señal total prevista de cambio local del nivel del mar asociada a la futura pérdida de hielo», concluyen los investigadores.