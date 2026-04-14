Una imagen hecha desde el espacio muestra un oasis en Arabia Saudí: con restos de un lago con casi 10.000 años de historia

Una imagen tomada por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional ha vuelto a poner de relieve Jubbah, un oasis en el norte de Arabia Saudí rodeado de dunas, tierras de cultivo circulares y una topografía que, según la NASA, ayuda a frenar el avance de la arena. Vista desde el espacio, la ciudad se asienta en la cuenca de un antiguo lago en el desierto de Nafud y concentra, en un mismo entorno, agricultura de regadío, restos de antiguas ocupaciones humanas y un conjunto de arte rupestre reconocido por la UNESCO.

Antes de la desertificación de la península arábiga, el lago Jubbah formaba parte de una red de fuentes de agua dulce en lo que entonces era un entorno más húmedo. Incluso cuando la región se volvió más árida, es probable que el lago Jubbah conservara agua dulce durante algún tiempo debido a su ubicación entre las dunas que recargaban las aguas subterráneas. Este período prolongado y continuo de agua dulce convirtió a Jubbah en un destino para los primeros humanos y animales del desierto de Nefud, explica la NASA.

El gran oasis en Arabia Saudí visto desde el espacio

Jubbah se encuentra en la cuenca de un antiguo lago situada en pleno desierto de Nefud, a unos 650 kilómetros al noroeste de Riad. Un antiguo lago es una depresión que en el pasado estuvo ocupada por agua, pero que se ha secado debido a variaciones climáticas. En la actualidad, el antiguo lecho lacustre se encuentra varios cientos de metros por debajo de las dunas que lo rodean.

Los vientos del oeste han modelado las dunas que rodean el oasis saudí de Jubbah, tal y como muestra la imagen captada por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional. La localidad se sitúa a sotavento de Jebel Umm Sinman, cuyo nombre se puede traducir del árabe como «montaña de dos jorobas de camello». Su roca negra y compacta actúa como barrera natural, alterando el flujo del viento e impidiendo la formación de dunas en su ladera protegida.

Amazing shot: Surrounded by the Nefud Desert, the city of Jubba, Saudi Arabia, with its abundant agriculture and plentiful water, pictured from the International Space Station as it orbited 261 miles above (Credit: NASA Johnson) pic.twitter.com/oHD8V79m1O — World and Science (@WorldAndScience) April 12, 2026

Antes de la desertificación más intensa de la península arábiga, esta región contaba con recursos de agua dulce que grupos humanos de carácter migratorio aprovecharon en la antigüedad. En el caso de Jubbah, diferentes estudios señalan la existencia de un acuífero subterráneo como uno de los factores que permitió la continuidad de la ocupación humana incluso tras la desaparición del antiguo lago.

Las investigaciones sobre la denominada «Arabia Verde» (término utilizado por los especialistas para referirse a periodos en los que amplias zonas de la península, hoy áridas, presentaban condiciones mucho más húmedas) incluyen a Jubbah como un enclave clave para reconstruir ese pasado ambiental. La cuenca sedimentaria de la región conserva importantes evidencias geológicas, mientras que su entorno inmediato muestra inscripciones y grabados asociados a distintos periodos de ocupación humana.

Los círculos verdes visibles desde el espacio son el resultado del riego por pivote central. En el centro de cada uno se encuentra un pozo junto a una estructura metálica con un largo brazo que gira lentamente sobre su eje, distribuyendo agua y fertilizante a medida que avanza. Este brazo actúa como la aguja de un reloj, manteniendo siempre la misma distancia de riego, lo que da lugar a parcelas circulares.

Patrimonio de la UNESCO

El arte rupestre hallado en el oasis de Arabia Saudí forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La relevancia arqueológica de esta zona se concentra especialmente en Jabal Umm Sinman. El yacimiento integra el conjunto denominado «Arte rupestre en la región de Hail, en Arabia Saudí», inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2015 junto con las áreas de Shuwaymis.

Los registros documentan figuras humanas, animales e inscripciones pertenecientes a diferentes épocas históricas. En estudios académicos sobre el oasis, se indica que las prospecciones sistemáticas han identificado 1.249 paneles con arte rupestre e inscripciones, además de 159 yacimientos arqueológicos distribuidos en doce jebels. La propia UNESCO destaca que el sitio conserva cerca de 10.000 años de historia humana vinculada a profundas transformaciones del entorno natural.

Desierto de Nefud

El desierto de An-Nafud, también conocido como Al-Nefud o El Nefud, es un vasto erg situado en el norte de la península arábiga. Ocupa una gran depresión ovalada y presenta una superficie de más de 100.000 km², con dunas rojizas en forma de media luna modeladas por vientos intensos. La lluvia es escasa, aunque en algunas zonas bajas existen oasis donde se cultivan dátiles, cereales y hortalizas. Está conectado con el desierto de Rub al-Jali a través del corredor de Ad-Dahna, una franja de llanuras y dunas.